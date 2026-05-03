NCT・ジェヒョン、本日（3日）除隊！グループ2人目の兵役満了者、新たな音楽と演技に期待高まる

ボーイズグループNCTのメンバー、ジェヒョンが兵役を終え、ファンの元へ帰ってくる。

5月3日、ジェヒョンは陸軍軍楽隊での服務を終え、満期除隊する。去る2024年11月に入隊した彼は、約18カ月間、誠実に軍生活を続けてきた。NCTでは、テヨンに続き、2人目の兵役を終えたメンバーとなる。

【写真】凛々しい…ジェヒョンの軍服SHOT

特に、ジェヒョンは、入隊直前まで音楽と演技ともに活発な活動を繰り広げ、存在感を示してきた。1stソロフルアルバム『J』をリリースし、ファンはもちろん、一般のリスナーからも好評を博したほか、映画『6時間後に君は死ぬ』を通じて、スクリーンデビューも飾った。

（写真提供＝OSEN）ジェヒョン

また、単独ファンコンサート「MUTE」を開催し、入隊前最後となる時間をファンとともに過ごした。

歌手と俳優としての活動を両立し、“オールラウンダー”として活躍してきただけに、除隊後の活動にも関心が集まっている。ファンの間では、NCTメンバーとしてのグループ活動復帰はもちろん、ソロや演技の再開に対する期待感も高まっている。

◇ジェヒョン プロフィール

1997年2月14日生まれ。本名チョン・ユンオ。韓国・ソウル出身。身長180cm。5歳から10歳までアメリカに住んでいたこともあり、英語が堪能だ。中学生時代、端正な顔立ちから校内では有名だった。そんな中学校3年生のとき、学校の前でSMエンターテインメントにスカウトされ練習生に。2016年4月にNCT Uとしてデビューし、現在はNCT 127、NCT DOJAEJUNGにも所属。2024年8月26日に1stフルアルバム『J』でソロデビューした。兵役のため2024年11月4日に入隊。除隊は2026年5月3日を予定している。