お笑いコンビ・かまいたちがＭＣを務めるＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」４月２９日放送分に、元経産省（旧通産省）官僚の岸博幸氏が出演した。

「超学歴ゲスト」として招かれて、「国家公務員総合職 合格者数ランキング」についてトークを進める中、大臣秘書官時代を述懐。「いろんな政治家にお仕えしました。自分が一番すごいなと思ったのは、小泉純一郎さん」と元首相の名前を挙げた。

「政治家って今、小粒な人が増えちゃったんですけど、小泉さんって、将軍ってこういう感じなんだろうなって」と敏腕ぶりを表現。郵政民営化の際に、反対派だった亀井静香氏にも根回ししたことに触れて、「いろんな約束したわけです。いざ郵政民営化できたら、その約束を全部無視した」と仰天結末を振り返った。

かまいたち・濱家隆一は、「ええっ〜、相手黙ってないですよね？」と驚きを隠せず。岸氏は「当然相手はめちゃくちゃ怒りますよ。そのとき小泉さんが言った一言がすごく印象的で。『政治の世界ではダマされるヤツが悪いんだ』って」と名言を紹介。「ホントに将軍で、自分がやりたいこと通すためにはちゃんといろんなことやって、最後バッサリやるんだなって」と感服していた。