◆ベルギーリーグ ▽プレーオフ１第６節 シントトロイデン２―１サンジロワーズ（２日・大王わさびスタイエンスタジアム）

ベルギー１部シントトロイデンが首位サンジロワーズから劇的な勝利を飾った。

ＧＫ小久保玲央ブライアン、ＤＦ谷口彰悟、ＭＦ山本理仁、ＭＦ伊藤涼太郎、ＦＷ後藤啓介の日本人５選手が先発。シントトロイデンは前半１２分に相手に一人退場者が出て有利な状況となるが、前半は０―０で折り返し。後半も決定機を迎えながらなかなかゴールを奪えずにいたが、後半４１分に左からのクロスをディウフが合わせて待望の先制点を奪う。

後半アディショナルタイム２分に同点とされたが、同１０分にエリア内で山本が倒されてＰＫを獲得。これを伊藤が決めて、リーグ戦１９試合無敗だった相手から劇的な勝利。シントトロイデンにとっても今季４戦目でサンジロワーズからの初勝利となった。

２試合連続ゴールで今季１０点目に乗せた伊藤は「とにかく今日は結果が全てだったので勝ち点３を取れてよかった。（ＰＫは）人生でないくらい緊張したというか、あのＰＫで勝つか引き分けか懸かっていたので。でも落ち着いて決めることが出来たし、今日の勝利を喜びたい」とうなずいた。

これでチームはＰＯ１で３連勝を飾り、３位をキープ。２位以上に入ると欧州最高峰の欧州ＣＬ出場となり、３位に入った場合、ＵＥＦＡヨーロッパリーグまたはＵＥＦＡヨーロッパ・カンファレンスリーグ予選２回戦（ベルギー杯の結果により変動）の権利を獲得するが、残り４戦で４位とは暫定で勝ち点１１差となり、欧州の舞台へ前進する勝利となった。