◆「最近なんだか疲れやすい」→脳が燃えているSOS？

「人の名前が出てこない」「今やろうとしたことを忘れた」――そんな日常の些細な物忘れは、もしかすると脳からのSOSかもしれません。『脳の専門医が教える 100歳までボケない脳』（ダイヤモンド社）は、7000人の脳を診察し、3000本以上の論文を読破した専門医が「一生ボケない脳のつくり方」を徹底解説した1冊。カギとなるのは、脳の免疫細胞「ミクログリア」。生活習慣の乱れによってミクログリアが暴走すると、認知症の引き金になる一方、上手に味方につければ、いつまでも若々しい記憶力を保つことができるのです。難しいトレーニングは必要ありません。【血圧】【食事】【睡眠】【速歩】【呼吸】【お酒】という毎日の生活を見直すだけの6つの習慣術で、100歳まで健やかな脳を育てていきましょう。

※本稿は、『脳の専門医が教える 100歳までボケない脳』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

現代病の根源に潜む「共通の黒幕」

老化・がん・糖尿病・認知症、そして心臓病や脳卒中を引き起こす動脈硬化など、現代人を苦しめる病の背後には、ほぼ例外なく「慢性炎症」があります。アルツハイマー型認知症やパーキンソン病の発症にも、ミクログリアが引き起こす脳内の慢性炎症が深く関わっていることが、次々と解明されています。

思考の歯車を狂わせる「もう一つの脅威」

さらに、ミクログリアの暴走は、もう1つの恐ろしい事態を引き起こします。それが脳の「酸化」、つまり“サビ”です。暴走したミクログリアは、「活性酸素」を過剰に発生させ、脳内をサビつかせます。雨ざらしでチェーンがサビついて自転車が動かなくなるように、慢性的にサビついた脳は、もはや本来の機能を果たせません。

寿命のカウントダウンを進める「最悪の連鎖」

この「炎症×酸化」という二重攻撃こそが、まさしく「万病のもと」。脳から全身へと悪影響が広がり、あなたの健康寿命を容赦なく削りとっていくのです。

【解説】脳の「火事」と「サビ」は、日々の習慣で防げる

「炎症」と「酸化」の二重攻撃という言葉を聞くと、逃れられない老化現象のように恐怖を感じるかもしれません。しかし、決して諦める必要はありません。

ミクログリアを暴走させる引き金が「悪しき生活習慣」にあるのなら、その暴走を鎮め、本来の優秀な働きへと戻すスイッチもまた、あなたの日常の延長線上にあるからです。日々のちょっとした選択を変えるだけで、脳のサビを落とし、火事を未然に防ぐことは十分に可能です。

食卓から始める「抗酸化」と「抗炎症」のダブルケア

まず取り組みたいのが、毎日の食事による「サビ止め」と「消火活動」です。脳をサビつかせる活性酸素のダメージを防ぐためには、抗酸化作用の高い食材が強力な味方になります。トマトやブロッコリーといった緑黄色野菜、大豆製品、そして緑茶のカテキンなどを意識して取り入れてみましょう。

さらに、サバやイワシなどの青魚に含まれるDHAやEPAといった良質な脂質は、脳の炎症を鎮める「天然の消火剤」として働きます。いつものメニューにこれらの食材を少し意識して加えるだけで、ミクログリアは劇的に働きやすくなります。

「脳のクリーニング時間」を死守して未来を守る

食事と並んで欠かせないのが「質の高い睡眠」です。睡眠中、私たちの脳内では蓄積された老廃物が洗い流され、日中のダメージが修復されます。十分な睡眠時間を確保することは、過労で暴走しかけたミクログリアを深く休ませ、正常な「お掃除部隊」へとリセットするためのゴールデンタイムなのです。

現代病の連鎖を断ち切り、最期まで自分らしく生きるための特効薬は、特別な医療ではなく、こうした「脳を労る日常」の中にあります。まずは今日の夕食や、今夜の睡眠から、脳が喜ぶ選択を始めてみませんか？

※本稿は『脳の専門医が教える 100歳までボケない脳』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。