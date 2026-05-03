「頭のいい子どもたち」が夢中になっている“考える力がつく問題”とは？
「親が買ったのに、なぜか子どもも夢中になっています!!」
と話題になっているのが、書籍『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（野村裕之著、ダイヤモンド社刊）だ。この本は、Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験でも出題され、“考える力”を鍛えるトレーニングとしても注目される「論理的思考問題」を紹介したビジネス書。2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）になり、欧米を含む世界13か国でも発売が決定。シリーズ最新作『もっと!!頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』も登場するなど話題になっている。
なにより異例なのが、ビジネス書であるにもかかわらず全世代にウケていることだ。「家に置いていたら子どもが先に読んでいた」「会社の研修で使いました」「脳トレとして読んでいる」といった声が殺到。この記事では、同書から1問を選んでAIに出題してみた。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）
AIは「論理的思考問題」を解けるのか？
「考える力」が試される論理的思考問題。
では、「AI」は解くことができるのでしょうか？
書籍『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』から1問を抜粋して、AIに下記のように聞いてみました。
・知識や難しい計算は不要で、問題文を読んで論理的に考えれば答えが出せる
・必要な情報は、問題文に書かれていることのみ
上記の定義を踏まえて、下記の「論理的思考問題」を解いてください。
「営業コンテストの参加数」
営業のセールストークスキルを競う全国大会がおこなわれた。
1社につきかならず3人の社員が参加している。
あなたの会社からはA,B,Cの3人が出場したところ、次のような結果になった。
A：参加者全員のちょうど真ん中の順位だった
B：Aより下の19位だった
C：28位だった
いくつの企業が、大会に参加したのだろうか？
――『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（43ページ）より
さて、回答はいかに？
ここから先に、AIによる解説と回答を掲載しています。
進む前に、一度ご自身でも考えてみてください。
…よろしいでしょうか。
では、回答を見てみましょう。
なおAIによる回答は実際の出力から内容を変えずに、文字のサイズ、色、太さのみ編集しています。
AIの回答
答えは11社です。
◾️考え方
文の意味をそのまま読むと、
・A：参加者全員のちょうど真ん中の順位
・B：Aより下の、19位
・C：28位
となります。
ここで大事なのは、Bは「Aより19位下」ではなく、「Aより下の順位で、その順位は19位」だということです。
つまり、Bは19位です。
◾️Aの順位を考える
Aは「参加者全員のちょうど真ん中の順位」でした。
そしてBは19位で、しかもAより下です。
順位の数字が大きいほど下位なので、Aは19位より上でなければなりません。
つまり、Aの順位は18位以下です。
◾️参加者の総数を考える
Aがちょうど真ん中の順位なら、参加者数は奇数で、
参加者数 ＝ 2 × Aの順位 − 1
になります。
Aは18位以下なので、参加者数は最大でも
2×18−1＝35人
です。
一方で、Cが28位なので、参加者は少なくとも28人以上いなければなりません。
さらに、1社につき必ず3人参加なので、参加者総数は3の倍数です。
◾️条件を満たす人数を探す
28人以上35人以下で、3の倍数の人数は
・30人
・33人
の2つです。
でも30人だと、真ん中の順位は15.5位になってしまい、「ちょうど真ん中の順位」が存在しません。
したがって、参加者数は33人。
◾️企業数
1社3人ずつ参加なので、
33 ÷ 3 ＝ 11
よって、参加した企業数は11社です。
ふむふむ、なるほど…。
この回答、はたして正解なのでしょうか？
次ページで、書籍で紹介している回答を確認してみましょう。