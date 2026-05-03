「親が買ったのに、なぜか子どもも夢中になっています!!」

と話題になっているのが、書籍 『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 （野村裕之著、ダイヤモンド社刊）だ。この本は、Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験でも出題され、“考える力”を鍛えるトレーニングとしても注目される「論理的思考問題」を紹介したビジネス書。2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）になり、欧米を含む世界13か国でも発売が決定。シリーズ最新作 『もっと!!頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 も登場するなど話題になっている。

なにより異例なのが、ビジネス書であるにもかかわらず全世代にウケていることだ。「家に置いていたら子どもが先に読んでいた」「会社の研修で使いました」「脳トレとして読んでいる」といった声が殺到。この記事では、同書から1問を選んでAIに出題してみた。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

AIは「論理的思考問題」を解けるのか？

「考える力」が試される論理的思考問題。

では、「AI」は解くことができるのでしょうか？

書籍『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』から1問を抜粋して、AIに下記のように聞いてみました。



・知識や難しい計算は不要で、問題文を読んで論理的に考えれば答えが出せる

・必要な情報は、問題文に書かれていることのみ

上記の定義を踏まえて、下記の「論理的思考問題」を解いてください。



「営業コンテストの参加数」

​営業のセールストークスキルを競う全国大会がおこなわれた。

1社につきかならず3人の社員が参加している。

あなたの会社からはA,B,Cの3人が出場したところ、次のような結果になった。



A：参加者全員のちょうど真ん中の順位だった

B：Aより下の19位だった

C：28位だった



いくつの企業が、大会に参加したのだろうか？ 「論理的思考問題」と呼ばれるものがあります。以下が、その特徴です。・知識や難しい計算は不要で、問題文を読んで論理的に考えれば答えが出せる・必要な情報は、問題文に書かれていることのみ上記の定義を踏まえて、下記の「論理的思考問題」を解いてください。「営業コンテストの参加数」​営業のセールストークスキルを競う全国大会がおこなわれた。1社につきかならず3人の社員が参加している。あなたの会社からはA,B,Cの3人が出場したところ、次のような結果になった。A：参加者全員のちょうど真ん中の順位だったB：Aより下の19位だったC：28位だったいくつの企業が、大会に参加したのだろうか？ ――『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（43ページ）より

さて、回答はいかに？

ここから先に、AIによる解説と回答を掲載しています。

進む前に、一度ご自身でも考えてみてください。

…よろしいでしょうか。

では、回答を見てみましょう。

なおAIによる回答は実際の出力から内容を変えずに、文字のサイズ、色、太さのみ編集しています。

AIの回答

答えは11社です。



◾️考え方 文の意味をそのまま読むと、 ・A：参加者全員のちょうど真ん中の順位

・B：Aより下の、19位

・C：28位 となります。

ここで大事なのは、Bは「Aより19位下」ではなく、「Aより下の順位で、その順位は19位」だということです。

つまり、Bは19位です。



◾️Aの順位を考える Aは「参加者全員のちょうど真ん中の順位」でした。

そしてBは19位で、しかもAより下です。 順位の数字が大きいほど下位なので、Aは19位より上でなければなりません。 つまり、Aの順位は18位以下です。



◾️参加者の総数を考える Aがちょうど真ん中の順位なら、参加者数は奇数で、 参加者数 ＝ 2 × Aの順位 − 1 になります。 Aは18位以下なので、参加者数は最大でも 2×18−1＝35人 です。 一方で、Cが28位なので、参加者は少なくとも28人以上いなければなりません。 さらに、1社につき必ず3人参加なので、参加者総数は3の倍数です。



◾️条件を満たす人数を探す 28人以上35人以下で、3の倍数の人数は ・30人

・33人 の2つです。 でも30人だと、真ん中の順位は15.5位になってしまい、「ちょうど真ん中の順位」が存在しません。 したがって、参加者数は33人。



◾️企業数 1社3人ずつ参加なので、 33 ÷ 3 ＝ 11 よって、参加した企業数は11社です。

ふむふむ、なるほど…。

この回答、はたして正解なのでしょうか？

次ページで、書籍で紹介している回答を確認してみましょう。

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