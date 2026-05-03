「ChatGPTに悩み相談する人は危ない」東大教授が警告する”超思考停止社会”の恐ろしすぎる現実

「わからないことがあったら、とりあえずChatGPTに聞く」--そんな行動が、特に若者の間では、いつの間にか当たり前になった。

メールの返信、企画書の作成、レポートの要約など、かつては自分の頭で考えていた作業の多くを、ChatGPTやGeminiなどの生成AIに任せる人が急激に増えている。

だが、その“便利さ”の裏で、見過ごせない変化が起きている。人間の「思考力」そのものが、静かに侵食されているのではないか。

言語と脳のメカニズム研究の第一人者の酒井邦嘉・東京大学大学院教授は、生成AIの普及に強い危機感を示す。その理由を聞いた。

生成AIが奪う「思考のプロセス」

NTTドコモのモバイル社会研究所の調査によると、全国の15歳から69歳の7223人を対象に、生成AI利用率を集計したところ、対話・相談、検索・テキスト生成、動画・画像・音楽生成において、生成AIを使用したことがある人が51％と、過半数を超えた。

前年比から10代から60代の全世代で利用率は拡大しており、特に10代、20代はプライベートで68％、仕事・学業で63％の利用率だった。

もはや一部の人のツールではなく、「前提となるインフラ」になりつつある。

では、人間の思考にどのような影響があるのか。

「人間の思考は、意識に上る前の段階から始まっています。気づいたときには、すでにかなりの処理が終わっており、その後で言語化して整理し修正する。この一連のプロセスが重要なのです」（酒井氏、以下同）

つまり、思考とは単なる「答えを出す行為」ではない。情報を整理し、仮説を立て、試行錯誤し、言語化していくというプロセスそのものが、思考力を支えている。ところが生成AIは、このプロセスを大幅に短縮する。

「生成AIは、要約や文章作成といった“言語化の部分”を代替します。一見すると効率化して便利に思えるかもしれませんが、実際には意識しないまま思考の中核を侵食されてしまいます。これは恐ろしい弊害です」

思考は「プロセス」で鍛えられる。その過程を省略すれば、能力が衰えるのは当然だ。

信頼関係が崩れる

この変化は、すでに現場で顕在化している。

たとえば教育現場では、生徒のレポートだけでなく、教師の評価コメントまで生成AIで作成されるケースが出てきた。また、企業においても、メールや報告書、資料作成などを生成AIに任せることも当たり前になってきている。

思考力を損なうことに加えて、新たな問題もあるという。

「その機械任せの文章を誰が読むのでしょうか。少し生成AIが使われただけで、“人間が考えて書いたものではないのでは？”という不信感を生み、言葉の重みが失われます。その結果、お互いの信頼関係そのものが崩れていくでしょう」

謝罪のメール文が生成AIで書かれていたとしたらどうだろうか。形式は整っていても、そこに責任や感情を読み取ることは難しい。

言葉とは、本来「誰が、どう考えて書いたか」によって価値を持つ。その前提が崩れれば、コミュニケーション自体が空洞化する。

“思考停止”状態が加速する教育現場

とりわけ深刻なのが、やはり教育現場への影響だ。

「教育とは、本来“考える力”を育てる場です。しかし生成AIは、そのプロセスを丸ごとなくしてしまう。“考えなくても答えが出る”ことが当たり前になれば、誰も頭を使おうとしないでしょう」

もともと日本の教育は、思考力を体系的に鍛える仕組みが弱いと指摘されてきた。その上で生成AIが導入されれば、状況はさらに悪化する。

「理解よりも“興味関心”を重視する方向に教育が変わってきた延長上で、思考そのものが軽視されてしまいました。それは未来の人材を失うことと等しいのです」

つまり、思考力が弱い状態で生成AIに依存すれば、さらに思考しなくなるという悪循環が生まれるのだ。

ギャンブルやドラッグに近い依存性

前述したNTTドコモのモバイル社会研究所による調査結果からもわかるように、10代〜20代の若者の間では、SNSと同様に“依存構造を持つ”という点で、生成AIへの依存が深刻だと、酒井氏は強調する。

「すでに非常に危険な状況です。生成AIに悩みを相談するケースも増えています。これは依存性の強いギャンブルやドラッグに近く、人間の心の弱さにつけ込む技術なのです。家族ですら介入できなくなる可能性があるのに、そういうリスクが十分に議論されていません」

米国では、ChatGPTへの依存的な利用を通じて、自殺に追い込まれたとして、遺族らが開発元の米オープンAIとサム・アルトマン最高経営責任者を相手取って、提訴した事例が昨年起きている。

「少数の技術者が興味本位で作った生成AIによって、社会に大きな混乱をもたらす危険性があります。人間の心と脳を侵食する技術なのです」

海外では、若年層に対するSNS規制を行なう動きが広がっているが、生成AIについては、まだSNSほど危機意識が広がっておらず、野放し状態となっている。

生成AIに頼らないために必要なこと

すでに手遅れになりつつあるが、「生成AI依存」を防ぐために個人ができる対策はあるのだろうか。

「使わず遠ざけるという“AIフリー”（“free AI”ではなく“AI-free”）に徹することです。学生から『少しでも生成AIを使ったらダメなんでしょうか』と聞かれたことがありますが、ここまでという明確な線引きなどできません。“自分の頭で考える経験”そのものが損なわれ、思考力の減退が一気に加速していくでしょう」

なぜここまで生成AI依存が広まってしまったのか。理由はシンプルだ。生成AIは「楽をしたい」「早く答えが欲しい」「面倒なことは避けたい」といった現代人の心の弱さに最適化された技術だからではないだろうか。

生成AIは確かに便利に思える。しかし、その代償として失われるものはあまりに大きい。

思考する力を自ら手放したとき、人間に何が残るのか。

酒井氏の警告は決して誇張ではない。むしろ私たちは、その変化の入り口にすでに立っている。

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