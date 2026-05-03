シントトロイデンvsサンジロワーズ 試合記録
【ベルギー・リーグプレーオフ1第6節】(Daio Wasabi Stayen Stadium)
シントトロイデン 2-1(前半0-0)サンジロワーズ
<得点者>
[シ]O. Diouf(86分)、伊藤涼太郎(90分+10)
[サ]ケビン・ロドリゲス(90分+2)
<退場>
[サ]ケビン・マック・アリスター(12分)
<警告>
[シ]後藤啓介(33分)、W. Vrancken(34分)
[サ]アデム・ゾルガン(45分)、クリスチャン・バージェス(56分)、カミエル・ファン・デ・ペール(67分)、M. Sylla(90分+7)
シントトロイデン 2-1(前半0-0)サンジロワーズ
<得点者>
[シ]O. Diouf(86分)、伊藤涼太郎(90分+10)
[サ]ケビン・ロドリゲス(90分+2)
<退場>
[サ]ケビン・マック・アリスター(12分)
<警告>
[シ]後藤啓介(33分)、W. Vrancken(34分)
[サ]アデム・ゾルガン(45分)、クリスチャン・バージェス(56分)、カミエル・ファン・デ・ペール(67分)、M. Sylla(90分+7)