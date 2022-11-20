◆プレミアリーグ第３５節 ニューカッスル３−１ブライトン（２日・英国・ニューカッスル セント・ジェームス・パーク）

第３５節が４試合行われ、日本代表ＭＦ三笘薫（２８）が所属するブライトンはアウェーでニューカッスルと対戦した。

三笘はこの試合も定位置で先発。いきなり見せ場を作った。前半２分。左サイドを縦抜けして右足でクロス。ゴール前に飛び込んだヒンシェルウッドが右足を合わせてブライトンの先制点が決まったかに見えた。

ところがこのシュートはニューカッスルＧＫポープがガッチリとセーブ。ここでゴールが決まっていれば展開も大きく変わったが、三笘は試合後「サッカーはそういうものなので。そこでどれだけ切り替えられるかが大切」と話した。

先制点はニューカッスル。前半１２分、ＧＫフェルブルッヘンが左サイドに飛び出したところでクロスを上げられ、ＦＷオスラがヘディングシュート。無人のゴール・ネットを豪快に揺らして１点をリードした。

さらにこの試合の２点目もニューカッスル。前半２４分の左ＣＫに長身ＤＦバーンがニアサイドで頭を合わせて、２−０とした。

後半１６分にヒンシェルウッドのゴールで１ゴールを返してブライトンが１点差に詰め寄ったが、後半アディショナルタイム５分にニューカッスルのバーンズがダメ押しの３点目を決めて万事休す。悔しい３−１敗戦となった。

三笘はこの敗戦について「１対１で負けるシーンも多かったし（ゴールを決められた）カウンターのシーンを作ってしまった。相手のやりたいことをやらせてしまった感じです」と語ったが、「厳しい戦いがまだ３試合ある。（欧州戦に参戦するには）勝っていかなければならないと思います。切り替えていかなければならない」と続けて切り替えた。

自分の状態は「徐々に上がっています。けれども今日はやるべきことがもっとあったと思いますし、チームとしてうまくいかなかった」と語り、上昇気流に乗っていることを明言。この試合も９０分フル出場を果たし、４月のイングランドとの代表戦のゴールをきっかけに尻上がりに調子を上げていることを認めた。

さらに最後にプレミアリーグでのシーズン終盤の凌ぎ合いに関して「毎試合、この厳しさがあるのは素晴らしい環境だと思いますし、どのチームも必死。その気持ちがどれだけ出るかが勝敗を分ける」と話して、イングランド一部リーグの熱量の高さの中で成長する自分自身を見つめていた。