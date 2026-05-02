大阪発の５人組ロックバンド・Ｎｏｖｅｌｂｒｉｇｈｔ（ノーベルブライト）が２日、大阪市のグラングリーン大阪・ロートハートスクエアうめきた内の特設ステージでフリーライブを開催した。

ボーカルの竹中雄大（３０）は「大阪盛り上がってるか！」とファンに呼びかけ、人気曲の「Ｗａｌｋｉｎｇ ｗｉｔｈ ｙｏｕ」や「愛とか恋とか」など計７曲を約３０分間熱唱した。

圧巻のハイトーンボイスを披露し、詰めかけた約１万５０００人の観衆を魅了。「みんな集まってくれてありがとう。大阪はまたライブがあるのでアルバムを買って会いに来てください」とつづり、熱気に包まれたライブを締めくくった。

Ｎｏｖｅｌｂｒｉｇｈｔは２０１３年にオリジナルメンバーで結成。１９年に現体制となり、２０年にＤｉｇｉｔａｌ Ｓｉｎｇｌｅ「Ｓｕｎｎｙ ｄｒｏｐ」でメジャーデビュー。今年４月１日に「ＣＩＲＣＵＳ」以来となる約２年ぶりのアルバム「ＰＹＲＡＭＩＤ」をリリースした。

現在は同アルバムを引っ提げ、全国ツアー「Ｎｏｖｅｌｂｒｉｇｈｔ ＨＡＬＬ＆ＡＲＥＮＡ ＴＯＵＲ ２０２６ 〜ＰＹＲＡＭＩＤ〜」を開催中。関西圏では６月１９日にロームシアター京都、９月２６、２７日に大和工業アリーナ姫路、１０月１６、１７日に大阪城ホールでライブを予定している。