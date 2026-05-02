経営者のりゅうせいに対し、映画『スウィングガールズ』に出演していた女優のなつこが会話の流れで「あー好き」と口を滑らせ、現場が騒然となった。

【映像】映画『スウィングガールズ』に出演していた女優の現在の姿

4月30日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

りゅうせいの卓越したコミュニケーション力が話題になると、りゅうせいと良い感じで距離を縮めていたなつこは「カウンセリング力がある」と絶賛。だが「でもダメだ、恋愛になったら私は嫉妬するかも」とりゅうせいの分け隔てないコミュニケーション力を称えつつも恋愛関係になった際の不安を吐露。りゅうせいがエリナと2ショットした際もりゅうせいが「知ってる風」にエリナを扱っていたことを指摘すると、りゅうせいから「ちょっと嫉妬してない？」と煽られたなつこ。

なつこは「嫉妬してない」と言いつつも顔がほころぶと、りゅうせいから「（俺のこと）好きやん！」とツッコミ。するとなつこは顔を覆い間髪入れずに「あー、好き」と本音がポロリ。りゅうせいは「えっ？(笑)」「何言ってるの？」と驚き、周囲も大パニック。

りゅうせいは照れながらも「いや流れで言うセリフじゃなかったよ」と指摘すると、スタジオのアレン様も「メロつく」とその可愛さに悶絶していた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。