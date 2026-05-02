fav meが、メンバーのソロ曲を収録した1stデジタルEP『BIRTHDAY PARADE』を2026年5月2日（土）に配信リリースした。

今作『BIRTHDAY PARADE』は、これまでメンバー7名が生誕祭で披露してきたすべてのソロ曲を収録している。各曲にメンバーの個性や想い、これまで歩んできたストーリーが色濃く反映されており、ひとつに束ねることでグループの魅力をより立体的に感じられる作品だ。楽曲を通してfav meの1年間の歩みをメンバーそれぞれの視点から振り返る内容にもなっている。

fav meは今年4月にデビュー1周年を迎え、5月18日（月）には豊洲PITにてデビュー1周年公演＜-fav me 1st Anniversary Live-「STILL A NEW WORLD」＞を開催する。

■1st Digital EP『BIRTHDAY PARADE』

配信日：2026年5月2日（土）

配信URL：https://peakspot.lnk.to/BIRTHDAY_PARADE 【収録曲】

1 伝説アイドル宣言。／小野寺梓

2 あいまい♡プリンセス／中本こまり

3 Mellow♡Yellow／瀬乃まりん

4 Mark a charm／澪川舞香

5 Marmalade Night／丸山蘭奈

6 パープルオーラで沼らせたい！／阿部かれん

7 橙場曲／川岸瑠那

■＜-fav me 1st Anniversary Live-「STILL A NEW WORLD」＞

2026年5月18日（月）東京都 豊洲PIT

時間：開場 17:30 ／ 開演 18:30

チケットはこちら：https://w.pia.jp/t/favme-san/