fav me、メンバー7人の生誕祭ソロ曲を収録したEP『BIRTHDAY PARADE』配信リリース
fav meが、メンバーのソロ曲を収録した1stデジタルEP『BIRTHDAY PARADE』を2026年5月2日（土）に配信リリースした。
今作『BIRTHDAY PARADE』は、これまでメンバー7名が生誕祭で披露してきたすべてのソロ曲を収録している。各曲にメンバーの個性や想い、これまで歩んできたストーリーが色濃く反映されており、ひとつに束ねることでグループの魅力をより立体的に感じられる作品だ。楽曲を通してfav meの1年間の歩みをメンバーそれぞれの視点から振り返る内容にもなっている。
fav meは今年4月にデビュー1周年を迎え、5月18日（月）には豊洲PITにてデビュー1周年公演＜-fav me 1st Anniversary Live-「STILL A NEW WORLD」＞を開催する。
■1st Digital EP『BIRTHDAY PARADE』
配信日：2026年5月2日（土）
配信URL：https://peakspot.lnk.to/BIRTHDAY_PARADE
【収録曲】
1 伝説アイドル宣言。／小野寺梓
2 あいまい♡プリンセス／中本こまり
3 Mellow♡Yellow／瀬乃まりん
4 Mark a charm／澪川舞香
5 Marmalade Night／丸山蘭奈
6 パープルオーラで沼らせたい！／阿部かれん
7 橙場曲／川岸瑠那
■＜-fav me 1st Anniversary Live-「STILL A NEW WORLD」＞
2026年5月18日（月）東京都 豊洲PIT
時間：開場 17:30 ／ 開演 18:30
チケットはこちら：https://w.pia.jp/t/favme-san/
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