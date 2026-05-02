辻希美、第5子次女・夢空ちゃんがつかまり立ちができるように きょうだいと笑顔の写真公開「本当に成長が早すぎて」 夫は杉浦太陽
タレントの杉浦太陽（45）の妻で元モーニング娘。の辻希美（38）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。第5子の次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が、つかまり立ちができるようになったと報告した。
【写真】だめだかわいすぎる…つかまり立ちができるようになり、笑顔を見せる夢空ちゃん
辻は「ハイハイが上手にできるようになったと思ったら急につかまり立ちが始まり もぉ〜目が離せない 本当に成長が早すぎて気持ち追いつかない」と伝えた。
写真では、夢空ちゃんがつかまり立ちして、きょうだいと笑顔を見せている様子を公開した。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ）、10年12月に長男・青空さん（せいあ）、13年3月に次男・昊空さん（そら）、18年12月に三男・幸空さん（こあ）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生している。
【写真】だめだかわいすぎる…つかまり立ちができるようになり、笑顔を見せる夢空ちゃん
辻は「ハイハイが上手にできるようになったと思ったら急につかまり立ちが始まり もぉ〜目が離せない 本当に成長が早すぎて気持ち追いつかない」と伝えた。
写真では、夢空ちゃんがつかまり立ちして、きょうだいと笑顔を見せている様子を公開した。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ）、10年12月に長男・青空さん（せいあ）、13年3月に次男・昊空さん（そら）、18年12月に三男・幸空さん（こあ）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生している。