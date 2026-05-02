桜田ひより＆吉川愛、「ハリー・ポッター」体験に感動 スタジオツアー東京「ホグワーツからの招待状」の魅力語る
東京都練馬区にある「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」（以下、スタジオツアー東京）で、シリーズ1作目・映画『ハリー・ポッターと賢者の石』をテーマにした特別企画「ホグワーツからの招待状」が開催中だ。映画シリーズ誕生から25周年を迎える今年、原点となる物語を体感できる貴重な機会となっている。スタジオツアー東京の初代アンバサダーを務める桜田ひよりと吉川愛に、その魅力と見どころを聞いた。
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――スタジオツアー東京の初代アンバサダーとして、今回の特別企画の感想を教えてください。
【桜田】もともとずっと「ハリー・ポッター」が好きで、今回アンバサダーを務めさせていただけて、本当にうれしいです。自分の“好き”がこうして形になったこともそうですし、この場所の魅力を多くの方に伝えられることにもやりがいを感じています。
アンバサダーとしての活動を通して、「ハリー・ポッター」の世界に浸っていますし、ほかの仕事の現場でも「アンバサダーやってるの？」と声をかけていただいて、そこから会話が広がることも増えました。作品を通じてコミュニケーションが生まれているのも実感しています。
今回の特別企画は、通常のツアーとはまた違った魅力が詰まっていて、来るたびに新しい発見があるんです。「また新しい楽しみ方を見つけたな」と感じる瞬間がたくさんあって、アンバサダーとして関われていることを本当にありがたく思っています。
【吉川】私は小さい頃から魔法に興味があって、それで見せてもらったのが『ハリー・ポッターと賢者の石』でした。この作品から「ハリー・ポッター」が大好きになって、大人になってからも何度も見返しています。
スタジオツアー東京がオープンしてからは何度か訪れていて、そのたびに「ハリー・ポッター」の世界に入り込める感動を味わっています。アンバサダーに決まったと聞いたときは、思わず近くの柱に抱きつくくらいうれしくて、すぐに母にも報告しました。
アンバサダーとして、イベントに登壇したり、スペシャルムービーの撮影で貸切体験をさせていただいたりする中で、普段は入れない場所にも入ることができました。本当に特別な経験ばかりで、「アンバサダーになれてよかった」とかみしめています。だからこそ、この魅力をしっかり伝えていきたいですし、今回の期間限定イベントも、ぜひ多くの方に楽しんでいただきたいです。
――映画『ハリー・ポッターと賢者の石』が公開されて25周年ですが、初めて観たのはいつ頃でしたか？
桜田：私は小学校低学年の頃だったと思います。
吉川：私は小学校に入る前ですね。
――子どもの頃から触れていると、やはり作品への熱量も違うのだと、お話を聞いて改めて感じました。初めてご覧になった当時の思い出で、特に印象に残っていることはありますか？
【桜田】最初にひかれたのは音楽でした。「なんて魅力的な音楽なんだろう」と感じて、そこから一気に世界観に引き込まれていきました。
特に印象的だったのは、ホグワーツ魔法魔術学校への入学が決まり、ハリーが小舟に乗って初めてホグワーツを目にするシーンです。みんなの表情が本当に輝いていて、「これから何が始まるんだろう」というワクワクやドキドキがすごく伝わってきて、その光景が今でも強く残っています。
【吉川】私は、本当に“実在する学校”だと思っていました（笑）。「いつ自分に招待状が届くだろう」と本気で考えていて、魔法が使えたらいいなとずっと憧れていました。とにかくハリーたちがうらやましかったです。「ハリー・ポッター」の世界を現実のように感じていて、自然とフィクションであることを受け止めていったのだと思います。
――スタジオツアー東京の中では、ジョン・ウィリアムズによる映画音楽に浸れるのも大きな楽しみの一つですよね。一度訪れれば十分と思いきや、実際には何度も足を運びたくなる場所でもあり、すでに2回目、3回目という方も多いと思います。そうしたリピーターの方に向けて、今回の「ホグワーツからの招待状」企画ならではの見どころや、ぜひチェックしてほしいポイントを教えてください。
【桜田】私は透明マントの体験です。ハリーの体が消えるシーンがどのような技法で撮影されたのか、インタラクターの方が実際にマントを羽織り、視覚効果チームがデジタル処理をして、目の前で姿が見えなくなるデモンストレーションを見せてくれるんです。特別に体験させていただいた時は、「ハリーが持っていたあの透明マントをまとっているんだ」と、興奮が止まりませんでした。
【吉川】私は組分けの儀式です。大広間の入ると、無数のキャンドルが宙に浮いていて、一番奥に組分け帽子が置いてあることにすぐ気づくと思うのですが、とても輝いて見えます。近づいて見ると本当に細かな動きが再現されていて、映画から出てきたような感覚でした。4つの寮の名前を呼ぶ声も映画そのままで、どの寮になるのかというワクワクもありますし、名前を呼ばれた瞬間の高揚感はたまらなかったです。
――推し寮は？
【桜田】私はレイブンクローです。一人ひとりの個性を大切にしつつ、チームになると団結力があるところに魅力を感じます。私自身も一人で集中することが好きなので、合っていると思います。
【吉川】私はスリザリンです。ヘビが好きというのもありますが、仲間思いで意志の強さがあるところにひかれています。一度決めたことはやり抜きたいタイプなので、自分にはスリザリンが合うと思います。
――作品がご自身の価値観と深く結びついていて、単なる“好き”以上の魅力を感じていることが伝わってきました。ところで、初めて訪れる人へのおすすめは？
【桜田】制作の裏側を知れることですね。魔法の演出がどう作られているのか、音の再現方法など、細かい部分まで知ることで、より作品の世界に入り込めると思います。すでに作品を観ている方も、さらに好きになるきっかけになるはずです。また、ツアーには、さまざまなエリアがあるので、その日の気分によって「今回はここを重点的に、次は別のエリアを」と分けて楽しむのもおすすめです。
【吉川】まずは体験ができるコンテンツを楽しんでいただきたいです。今回の特別企画ならではの組分け帽子はもちろん、クィディッチの観客として応援演技に参加するクィディッチ撮影体験や、ほうき撮影体験など、映画のワンシーンに飛び込んだかのような感覚を味わえるのが魅力なので、「映画の世界に入ってみたい」という方には特におすすめです。
――ほかに、今回の企画で印象に残っているものは？
【桜田】エントランスロビーに展示されている大きな入学許可証ですね。物語が大きく動き出すきっかけとなったアイテムですが、まさに魔法界への招待状といった感じなので、ぜひ楽しみにしてほしいです。
【吉川】限定グルメです。特に入学許可証をモチーフにしたクレープが印象的で、見た目もかわいいので写真映えもしますし、味もおいしいです。食べる楽しさと撮る楽しさ、両方味わえるのがいいなと思いました。
――最後に、使ってみたい魔法は？
【桜田】「アロホモラ」です。鍵の掛かった扉や窓などを開ける呪文は、日常生活で一番使えそう。鍵をなくす不安もなくなりますし、便利だと思います。
【吉川】ニンバス2000（高性能なクィディッチ用のほうき）に乗りたいです。小さい頃から魔法のほうきで空を飛ぶのが夢で、サンタさんにお願いしていたくらいなので（笑）。クィディッチにも参加してみたいです。
＊
特別企画「ホグワーツからの招待状」は9月6日までの期間限定開催。
――スタジオツアー東京の初代アンバサダーとして、今回の特別企画の感想を教えてください。
【桜田】もともとずっと「ハリー・ポッター」が好きで、今回アンバサダーを務めさせていただけて、本当にうれしいです。自分の“好き”がこうして形になったこともそうですし、この場所の魅力を多くの方に伝えられることにもやりがいを感じています。
アンバサダーとしての活動を通して、「ハリー・ポッター」の世界に浸っていますし、ほかの仕事の現場でも「アンバサダーやってるの？」と声をかけていただいて、そこから会話が広がることも増えました。作品を通じてコミュニケーションが生まれているのも実感しています。
今回の特別企画は、通常のツアーとはまた違った魅力が詰まっていて、来るたびに新しい発見があるんです。「また新しい楽しみ方を見つけたな」と感じる瞬間がたくさんあって、アンバサダーとして関われていることを本当にありがたく思っています。
【吉川】私は小さい頃から魔法に興味があって、それで見せてもらったのが『ハリー・ポッターと賢者の石』でした。この作品から「ハリー・ポッター」が大好きになって、大人になってからも何度も見返しています。
スタジオツアー東京がオープンしてからは何度か訪れていて、そのたびに「ハリー・ポッター」の世界に入り込める感動を味わっています。アンバサダーに決まったと聞いたときは、思わず近くの柱に抱きつくくらいうれしくて、すぐに母にも報告しました。
アンバサダーとして、イベントに登壇したり、スペシャルムービーの撮影で貸切体験をさせていただいたりする中で、普段は入れない場所にも入ることができました。本当に特別な経験ばかりで、「アンバサダーになれてよかった」とかみしめています。だからこそ、この魅力をしっかり伝えていきたいですし、今回の期間限定イベントも、ぜひ多くの方に楽しんでいただきたいです。
――映画『ハリー・ポッターと賢者の石』が公開されて25周年ですが、初めて観たのはいつ頃でしたか？
桜田：私は小学校低学年の頃だったと思います。
吉川：私は小学校に入る前ですね。
――子どもの頃から触れていると、やはり作品への熱量も違うのだと、お話を聞いて改めて感じました。初めてご覧になった当時の思い出で、特に印象に残っていることはありますか？
【桜田】最初にひかれたのは音楽でした。「なんて魅力的な音楽なんだろう」と感じて、そこから一気に世界観に引き込まれていきました。
特に印象的だったのは、ホグワーツ魔法魔術学校への入学が決まり、ハリーが小舟に乗って初めてホグワーツを目にするシーンです。みんなの表情が本当に輝いていて、「これから何が始まるんだろう」というワクワクやドキドキがすごく伝わってきて、その光景が今でも強く残っています。
【吉川】私は、本当に“実在する学校”だと思っていました（笑）。「いつ自分に招待状が届くだろう」と本気で考えていて、魔法が使えたらいいなとずっと憧れていました。とにかくハリーたちがうらやましかったです。「ハリー・ポッター」の世界を現実のように感じていて、自然とフィクションであることを受け止めていったのだと思います。
――スタジオツアー東京の中では、ジョン・ウィリアムズによる映画音楽に浸れるのも大きな楽しみの一つですよね。一度訪れれば十分と思いきや、実際には何度も足を運びたくなる場所でもあり、すでに2回目、3回目という方も多いと思います。そうしたリピーターの方に向けて、今回の「ホグワーツからの招待状」企画ならではの見どころや、ぜひチェックしてほしいポイントを教えてください。
【桜田】私は透明マントの体験です。ハリーの体が消えるシーンがどのような技法で撮影されたのか、インタラクターの方が実際にマントを羽織り、視覚効果チームがデジタル処理をして、目の前で姿が見えなくなるデモンストレーションを見せてくれるんです。特別に体験させていただいた時は、「ハリーが持っていたあの透明マントをまとっているんだ」と、興奮が止まりませんでした。
【吉川】私は組分けの儀式です。大広間の入ると、無数のキャンドルが宙に浮いていて、一番奥に組分け帽子が置いてあることにすぐ気づくと思うのですが、とても輝いて見えます。近づいて見ると本当に細かな動きが再現されていて、映画から出てきたような感覚でした。4つの寮の名前を呼ぶ声も映画そのままで、どの寮になるのかというワクワクもありますし、名前を呼ばれた瞬間の高揚感はたまらなかったです。
――推し寮は？
【桜田】私はレイブンクローです。一人ひとりの個性を大切にしつつ、チームになると団結力があるところに魅力を感じます。私自身も一人で集中することが好きなので、合っていると思います。
【吉川】私はスリザリンです。ヘビが好きというのもありますが、仲間思いで意志の強さがあるところにひかれています。一度決めたことはやり抜きたいタイプなので、自分にはスリザリンが合うと思います。
――作品がご自身の価値観と深く結びついていて、単なる“好き”以上の魅力を感じていることが伝わってきました。ところで、初めて訪れる人へのおすすめは？
【桜田】制作の裏側を知れることですね。魔法の演出がどう作られているのか、音の再現方法など、細かい部分まで知ることで、より作品の世界に入り込めると思います。すでに作品を観ている方も、さらに好きになるきっかけになるはずです。また、ツアーには、さまざまなエリアがあるので、その日の気分によって「今回はここを重点的に、次は別のエリアを」と分けて楽しむのもおすすめです。
【吉川】まずは体験ができるコンテンツを楽しんでいただきたいです。今回の特別企画ならではの組分け帽子はもちろん、クィディッチの観客として応援演技に参加するクィディッチ撮影体験や、ほうき撮影体験など、映画のワンシーンに飛び込んだかのような感覚を味わえるのが魅力なので、「映画の世界に入ってみたい」という方には特におすすめです。
――ほかに、今回の企画で印象に残っているものは？
【桜田】エントランスロビーに展示されている大きな入学許可証ですね。物語が大きく動き出すきっかけとなったアイテムですが、まさに魔法界への招待状といった感じなので、ぜひ楽しみにしてほしいです。
【吉川】限定グルメです。特に入学許可証をモチーフにしたクレープが印象的で、見た目もかわいいので写真映えもしますし、味もおいしいです。食べる楽しさと撮る楽しさ、両方味わえるのがいいなと思いました。
――最後に、使ってみたい魔法は？
【桜田】「アロホモラ」です。鍵の掛かった扉や窓などを開ける呪文は、日常生活で一番使えそう。鍵をなくす不安もなくなりますし、便利だと思います。
【吉川】ニンバス2000（高性能なクィディッチ用のほうき）に乗りたいです。小さい頃から魔法のほうきで空を飛ぶのが夢で、サンタさんにお願いしていたくらいなので（笑）。クィディッチにも参加してみたいです。
＊
特別企画「ホグワーツからの招待状」は9月6日までの期間限定開催。