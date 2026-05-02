ヒロインメイクのマスカラ限定色登場♡抜け感ロングを叶える新色

ヒロインメイクの人気「美次元ロングマスカラ」に、限定カラーが仲間入り♡黒にほんのり赤みとラメを忍ばせた「サンリットブラック」は、ナチュラルなのに印象的な目もとを演出します。ロング効果と抜け感を両立した絶妙カラーで、毎日のメイクをさりげなくアップデートしてみませんか♪

限定色サンリットブラックの魅力

「ヒロインメイク リアルラッシュマスカラ アドバンストフィルム」は、限定1色・6g・価格1,400円（税込1,540円）で2026年5月18日（月）より数量限定発売。

新色「51 サンリットブラック」は、黒に赤みをほんのりプラスし、さらに隠しラメを仕込んだニュアンスカラー。

日差しを浴びたような温かみのあるダークトーンが、目もとをくっきり際立たせながらもやわらかな抜け感を演出します。

強すぎない発色で、自まつ毛のような自然な仕上がりを叶えるのが魅力です。

エテュセ夏コスメ2026♡透明感を叶える新作アイカラー＆マスカラ登場

ダマなしロングで繊細まつ毛に

独自開発の「ロングEXファイバー」を配合し、まつ毛1本1本に液が密着。なめらかに伸びることで、ダマのない繊細なロングまつ毛に仕上げます。

さらに、セパレート力の高い処方で、重ねても美しく広がるのがポイント。まるで自まつ毛がそのまま伸びたような、上品でナチュラルなロング感を実現します。

短いまつ毛もキャッチするスマートブラシを採用し、テクニックいらずで美しい仕上がりに。忙しい朝にもぴったりです。

にじみに強くオフは簡単♡

涙・汗・皮脂・こすれに強い「パンダ目ガード処方」で、長時間にじみにくくカールをキープ。カールロック成分と形状持続ポリマーが、塗った瞬間の美しいカールをしっかり固定します。

それでいて、お湯＋洗顔料で簡単にオフできるのも嬉しいポイント。ウォータープルーフとフィルムの長所を兼ね備えた“第3のマスカラ”処方で、使い心地も快適です。

さらに、ツバキオイルやローヤルゼリーエキスなど6種の美容液成分を配合し、メイクしながらまつ毛ケアも叶えます。

自然に盛れる旬まつ毛♡

ヒロインメイクの限定マスカラ「サンリットブラック」は、ナチュラルさと華やかさを絶妙に両立した今っぽカラー♡繊細ロングと抜け感のある仕上がりで、どんなシーンにもなじむ万能アイテムです。

数量限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめ。毎日のメイクにさりげないトレンド感をプラスしてみてください♪