茂木健一郎「いちファンとしての純粋さがある人がすごいクリエイターになる」
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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「「スター」にあこがれる人が「スター」になる。」を公開した。動画内では、アメリカの大規模音楽フェスティバル「コーチェラ・フェスティバル」での微笑ましい出来事を引き合いに出し、トップクリエイターやスターになる人物の共通点について、自身の見解を熱く語っている。
茂木氏はまず、今年のコーチェラ・フェスティバルでの一幕を紹介。客として会場を訪れていたビリー・アイリッシュが、ステージでパフォーマンスを行っていたジャスティン・ビーバーの元へ、誰かに促される形でサプライズ登場した場面に言及した。一部のネットニュースでは「デュエットした」と報じられていたものの、茂木氏によると「全然デュエットなんかしてなくて、単にいちファンとしてステージに上がった」のだという。
自身もグラミー賞を多数受賞するほどの絶対的なスターであり、天才と称されるビリー・アイリッシュだが、ジャスティン・ビーバーのステージにあがってに「えーっ！」と叫び、まるで純粋なファンのように大興奮していて、ふにゃふにゃになっていたと茂木氏は語る。その微笑ましいやり取りを見た茂木氏は、「すごくいいなと思った」と率直な感想をこぼした。
その上で茂木氏は、「いちファンとしての純粋さがあんなにあるんだ」と驚きを示し、「いちファンとしての純粋さがある人が、やっぱりすごいクリエイターになるのかな」と、スターの本質について核心を突く指摘を行った。圧倒的な実力を持つジャスティン・ビーバーに対する純粋な憧れや、その「感情の強度が強い」ことこそが、人々が音楽や歌に対して何を求めているのかを深く理解する能力につながっていると分析したのだ。
動画の最後で茂木氏は、自身がこの出来事を通じて感じたことを総括。「スターに憧れる人がスターになる」と語り、純粋な憧れを持ち続けることの重要性を強調して締めくくった。視聴者に対し、クリエイティブな分野における成功の秘訣と、人間の持つ純粋な感情の尊さを問いかけるような余韻を残している。
茂木氏はまず、今年のコーチェラ・フェスティバルでの一幕を紹介。客として会場を訪れていたビリー・アイリッシュが、ステージでパフォーマンスを行っていたジャスティン・ビーバーの元へ、誰かに促される形でサプライズ登場した場面に言及した。一部のネットニュースでは「デュエットした」と報じられていたものの、茂木氏によると「全然デュエットなんかしてなくて、単にいちファンとしてステージに上がった」のだという。
自身もグラミー賞を多数受賞するほどの絶対的なスターであり、天才と称されるビリー・アイリッシュだが、ジャスティン・ビーバーのステージにあがってに「えーっ！」と叫び、まるで純粋なファンのように大興奮していて、ふにゃふにゃになっていたと茂木氏は語る。その微笑ましいやり取りを見た茂木氏は、「すごくいいなと思った」と率直な感想をこぼした。
その上で茂木氏は、「いちファンとしての純粋さがあんなにあるんだ」と驚きを示し、「いちファンとしての純粋さがある人が、やっぱりすごいクリエイターになるのかな」と、スターの本質について核心を突く指摘を行った。圧倒的な実力を持つジャスティン・ビーバーに対する純粋な憧れや、その「感情の強度が強い」ことこそが、人々が音楽や歌に対して何を求めているのかを深く理解する能力につながっていると分析したのだ。
動画の最後で茂木氏は、自身がこの出来事を通じて感じたことを総括。「スターに憧れる人がスターになる」と語り、純粋な憧れを持ち続けることの重要性を強調して締めくくった。視聴者に対し、クリエイティブな分野における成功の秘訣と、人間の持つ純粋な感情の尊さを問いかけるような余韻を残している。
YouTubeの動画内容
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