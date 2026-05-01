ぎゅうぎゅう詰めたら激カワイイッ♡【ダイソー】の「ケースキーホルダー」をチェック

カプセルトイやお菓子のおまけ等、集めたグッズを入れるのにぴったりな「ケースキーホルダー」が【ダイソー】に登場しています。可愛いデザインのケースに、お気に入りのミニフィギュアやグッズぎゅうぎゅうに詰めることで、自分だけのオリジナルキーホルダーのような仕上がりに。毎日持ち歩いて自慢したくなるかも。さらに、グッズのホコリ避けにもなる、便利なケースキーホルダーをぜひ活用してみて。

ポップなデザインで存在感抜群！

アイスコーヒーやアイスティーにアイスをのせた「フロート」をモチーフに作られた、「ケースキーホルダー」。真っ赤なさくらんぼがちょこんとのぞき、溶けかけのアイスのデザインもポップでキュート。ドリンク部分がケースになっており、前面が透明なので詰めたミニフィギュアやグッズが外から見える仕様です。ほどよく奥行きがあるため、厚みのある物でも入れやすそう。ボールチェーンでバッグに取り付けて持ち歩くのはもちろん、お部屋にそのまま飾っても可愛いかも。価格は、\220（税込）。

ぬいぐるみと一緒にお出かけできる

クリアなケースに英字ロゴがデザインされた、シンプルな中に可愛さが光る「ダブルEVAケースキーホルダー」。パステルカラーが映える口にはチャックが付いているので、中身が簡単には飛び出さない仕様です。ボールチェーン付きで、厚みのない小さなサイズ感もポイント。あまり邪魔にならずに持ち歩けそうです。@mii___ryaさんのように柔らかいぬいぐるみを詰めたり、アクリルスタンドを入れても良いかも。たくさん買って、じゃら付けしても楽しそうです。価格は、\110（税込）。

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※こちらの記事では@gnm.ao様、@mii___rya様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino