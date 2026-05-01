ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】東海道新幹線 豊橋～小田原 上り線 運転再開 架線に飛… 【速報】東海道新幹線 豊橋～小田原 上り線 運転再開 架線に飛来物が付着し一時運転見合わせ 【速報】東海道新幹線 豊橋～小田原 上り線 運転再開 架線に飛来物が付着し一時運転見合わせ 2026年5月1日 19時14分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 東海道新幹線は、静岡～新富士の架線に飛来物が付着した影響で、豊橋～小田原の上り線で運転を見合わせていましたが、1日午後7時すぎに運転を再開しました。 【写真を見る】【速報】東海道新幹線 豊橋～小田原 上り線 運転再開 架線に飛来物が付着し一時運転見合わせ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 6年かけて“独学”で建設 愛知の山奥に潜む“携帯圏外”でも客が絶えない飲食店 スゴ腕82歳の店主 関連情報（BiZ PAGE＋） 世田谷区, 海, 仏壇, 訪問介護, 伊東市, 工場, 老後, 床暖房, 葬祭, 生花