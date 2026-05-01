東海道新幹線は、静岡～新富士の架線に飛来物が付着した影響で、豊橋～小田原の上り線で運転を見合わせていましたが、1日午後7時すぎに運転を再開しました。

【写真を見る】【速報】東海道新幹線 豊橋～小田原 上り線 運転再開 架線に飛来物が付着し一時運転見合わせ