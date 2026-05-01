視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

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せいや探偵の調査した『「うさぎマンボ」をきれいに食べたい』は、兵庫県の女性（53）から。私は４年前にステージ４のガンを患い、死にかけていた。私も家族も死を覚悟していたのだが、奇跡的に完治して、今は元気に生活をしている。病気を患っていた時、ベッドの上で自分の人生を振り返り、何か心残りがないかを考えた。その時、最初に思い浮かんだのが「うさぎマンボ」をキレイに食べることだった。「うさぎマンボ」は、チューブに入ったラムネの駄菓子。子供の頃から50年近く食べ続けているが、なかなか上手く食べられず、どうしてもチューブの中にラムネが残ってしまうのだ。50年の悔しさを晴らしたい。死ぬまでに何とかしたいと思い、闘病中ひたすら食べ続けたのだが、口の中に入ってくるのは粉々のラムネで、「ラムネを食べた」という満足感があまりないのだ。そこで、チューブの中から“キレイな１本の塊”で取り出す手伝いをしてもらえないだろうか、というもの。

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最初に硬い両サイドをかみ砕いて食べ、最後に真ん中を食べるのが依頼者独自のスタイルだが、望むは「棒状でラムネを食べること」。しかし、カッターナイフなどでチューブを切るのは、「子供も楽しめるように」という考えからNG。そこで製造元にたずねると、電子レンジで５～10秒温めれば取り出しやすくなるとか。早速、試してみるも、中身が溶け出したり、チューブまでもが溶けたりと、めちゃくちゃ繊細な作業が求められ…。最終手段として、探偵と依頼者は“魚肉ソーセージ作戦”に打って出るのだった！？

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5月1日（金）11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、石田靖探偵が調査した『人見知りおっさん 人生初の野球』、エース探偵の『逆上がりできないと卒業できない！』など、様々な依頼を解決した。