目黒蓮の長いまつ毛が際立つアップショットも！花をくわえた笑顔からメガネ＆レザーグローブ姿まで披露、遊び心あるモノクロポートレート10枚に「かっこいい」「ひとつ残らず好き」の声

【写真】目黒蓮のモノクロポートレート（全10枚）／カラーポートレート（全7枚）／『SPUR』6月号スペシャルエディション版表紙

フォトグラファーの藤田一浩が自身のInstagramを更新し、ファッション誌『SPUR』で撮影した目黒蓮（Snow Man）のモノクロポートレートを公開した。

■目黒蓮、モノクロで魅せる多彩な表情

目黒は、4月23日発売の『SPUR』6月号スペシャルエディション版表紙に登場。「BLACK or WHITE」をテーマに撮影され、自身がグローバルアンバサダーを務めるFENDI（フェンディ）のレザージャケットを着用したルックを披露した。誌面には、目黒の表情にぐっと寄ったカットも多数掲載されている。

今回公開されたのは、白シャツを基調としたシンプルなスタイリングで撮影された複数カット。花をくわえていたずらっぽく笑う姿や、目を細めた無邪気な笑顔など、柔らかな表情が印象的だ。

一方で、ネクタイを引き寄せる仕草やレザーグローブを取り入れたカットでは、クールで色気のある一面も。さらに、メガネをかけた知的な雰囲気のショットや伏し目がちな横顔など、モノクロならではの陰影が際立つカットも並び、表情の振り幅を感じさせる内容となっている。

■前日のカラー写真も話題に

藤田は前日にも同企画で撮影したカラー写真を投稿しており、その際も大きな反響を集めていた。今回の投稿はその流れを受けた続編のような内容で、よりラフな表情や遊び心のあるポージングが加わり、異なる魅力が楽しめる構成となっている。

SNSには「かっこいい」「素敵」「ひとつ残らず好き」「家宝にします」「雑味なく素材の良さが際立ってる感じで好き」「激アツ」といった声が寄せられている。

■目黒蓮『SPUR』6月号スペシャルエディション版表紙