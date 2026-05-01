登録者数300万超・がーどまん、YouTube引退へ ストリーマー転身を発表「誰もできへんかった企画をガンガンやっていく」
【モデルプレス＝2026/05/01】YouTuberのがーどまんが4月30日、自身のYouTubeチャンネルを更新。YouTube引退を正式発表した。
【写真】登録者数300万超YouTuberがご報告
今回の動画の冒頭でがーどまんは「YouTubeを引退します」と発表。また「僕YouTube辞めて、ストリーマーになろうと思います」と今後の活動について明かした。ストリーマーについてがーどまんは「海外では主流になっていて、TwitchやYouTubeのライブ配信で企画をしたり、YouTubeとか動画で編集されていないリアルを見せられる」とYouTuberとの違いを説明。また「1週間海外で仕事をしていたんですけど、それを目の当たりにして衝撃を受けて『俺、まだやりたいことあるんやな』と思って」と語った。
がーどまんは「ありのままを見せられる、みんなと向き合えるなと思いました」とした上で「ほんまに夢ができて日本一のストリーマーになりたいなって。まじでいけると思っているし、今までのYouTube以上のことをやって、今まで誰もできへんかったような企画をガンガンやっていくので」とストリーマーへの意気込みを明かしている。
「チャンネルがーどまん」は、がーどまん、山ちゃん、MYの3人で構成され、“ドッキリ系YouTuber”として2016年に活動を開始。2026年3月にグループの解散を発表した。チャンネル登録者数は316万人を突破している（※5月1日時点）。がーどまんは、2023年11月にYouTuberのふくれなとの結婚を発表。2024年9月22日には、挙式をしたことを報告していた。（modelpress編集部）
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◆がーどまん、YouTube引退＆ストリーマー転身を発表
今回の動画の冒頭でがーどまんは「YouTubeを引退します」と発表。また「僕YouTube辞めて、ストリーマーになろうと思います」と今後の活動について明かした。ストリーマーについてがーどまんは「海外では主流になっていて、TwitchやYouTubeのライブ配信で企画をしたり、YouTubeとか動画で編集されていないリアルを見せられる」とYouTuberとの違いを説明。また「1週間海外で仕事をしていたんですけど、それを目の当たりにして衝撃を受けて『俺、まだやりたいことあるんやな』と思って」と語った。
◆がーどまん、3月には「チャンネルがーどまん」解散
「チャンネルがーどまん」は、がーどまん、山ちゃん、MYの3人で構成され、“ドッキリ系YouTuber”として2016年に活動を開始。2026年3月にグループの解散を発表した。チャンネル登録者数は316万人を突破している（※5月1日時点）。がーどまんは、2023年11月にYouTuberのふくれなとの結婚を発表。2024年9月22日には、挙式をしたことを報告していた。（modelpress編集部）
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