HYDEの“JEKYLL”を大特集する『PMC』最新号カバービジュアルが解禁

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HYDEが、5月21日発売の『ぴあMUSIC COMPLEX（PMC） Vol.40』の表紙に登場。そのビジュアルが解禁となった。

■HYDE最新インタビュー、ツアー総括レポ、最新写真集アザーカットなどを掲載

本誌では、2026年にソロデビュー25周年を迎えるHYDEの“JEKYLL”を大特集。撮り下ろしのグラビアはもちろん、5月13日にオリジナルアルバム『JEKYLL』のリリースを控え、1月から同アルバムの収録曲を軸としたオーケストラツアー『HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL』を開催中の、HYDEの最新ロングインタビューを届ける。

L’Arc-en-Cielとしてヘッドライナーを務める、日本最大級のインターナショナルフェスティバル『SUMMER SONIC 2026』についても回答。『HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL』の国内ツアー総括レポートの他、HYDEの最新写真集『Jekyll and HYDE in Salzburg』よりアザーカットも掲載される永久保存版だ。

なお、5月25日（現地時間）には、2024年から観光大使を務めるオーストリア・ウィーンにて、日本人ロックアーティストとして初めてウィーンのオーケストラと共演する特別公演を開催。多彩な活躍に期待が高まるHYDEの現在地を刻む。

その他、『SUMMER SONIC 2026』、BABYMETALの春フェス、ONE OK ROCK×UVERworld、YOASOBIによる究極のスタジアム対バンのレポート、Paledusk「What is Paledusk?? TOUR 2026」など、充実のコンテンツ満載となっている『ぴあMUSIC COMPLEX（PMC） Vol.40』。

タワーレコード、HMV、楽天ブックスにて予約すると、特典としてHYDEの撮り下ろし写真を使用したポストカード（ショップ別絵柄違い）が付属。数に限りがあるので、早めに予約しよう。

■書籍情報

2026.05.13 ON SALE

『Jekyll and HYDE in Salzburg』

2026.05.21 ON SALE

『ぴあMUSIC COMPLEX（PMC） Vol.40』

■リリース情報

2026.05.13 ON SALE

ALBUM『JEKYLL』

■関連リンク

HYDE OFFICIAL SITE

https://www.hyde.com/

■【画像】写真集『Jekyll and HYDE in Salzburg』