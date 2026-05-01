春の訪れを感じる！「ハウステンボス」ミッフィーエリアにキュートな限定グルメが続々登場
新しい大型アトラクションやエンターテインメントが続々と登場している長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」。成長戦略第1弾として、2025年、ミッフィーの誕生日に満を持してオープンした世界唯一(※ハウステンボス調べ)のエリア「ミッフィー・ワンダースクエア」でも、季節ごとの新しいグッズやグルメなどが続々と登場しており、ときめきを感じさせてくれる。
【写真】「ミッフィーバースデーマンス」は、ミッフィー、メラニー、ボリス、グランティが勢ぞろいするショーも初開催される
昨年9月に登場した“絵本没入型”の新たなアトラクション「ミッフィーのドリームストーリーブック」をはじめ、ライドアトラクションやミッフィーとのグリーティングも展開されている「ミッフィー・ワンダースクエア」。同エリア内のレストランとテイクアウト専門店では、春の訪れを感じるキュートな限定グルメが新登場している。
「エブリデイ・セレブレーションキッチン」の「ミッフィーとメラニーのセレブレーションハンバーグ」(2600円 ※2026年5月28日(木)まで)は、お花のケーキをイメージしたハンバーグに、チーズでできたミッフィーやくまちゃん、お花で彩ったサラダを添えた、見た目も華やかなプレート。桜でんぶがトッピングされたミッフィー形のライスプレートまでかわいさ満点だ。
また、「ホリデー・ピクニックカフェ」で販売されている「ミッフィーのお花畑BOX」(1600円 ※2026年6月28日(日)まで)は、春を感じさせるお花畑がモチーフに。卵、ベーコン、野菜をたっぷりはさんだにぎやかなサンドイッチが入っていて、思わず笑顔になること間違いなし！ボックスを開けた瞬間、ミッフィーの形をしたサンドイッチがちょこんと顔をのぞかせ、テンションが上がる。
さらに、季節の花々が咲き誇るフォトスポット「ミッフィーのフラワーブルームガーデン」のすぐ側にあるホテルアムステルダム内の「ア クールベールカフェ」では、グラスの中の層のコントラストが美しい、パティシエ特製のデザート「ミッフィーのグラスデザート」(各1500円 ※2026年6月28日(日)まで)が登場。
ラインナップは、「ミッフィーの苺グラスデザート」、「ミッフィーとにんじんのショコラグラスデザート」、「ミッフィーの抹茶グラスデザート」の3種。フルーツの甘みやクリームのまろやかなコクなど、さまざまな味わいが重なり合い、見た目のかわいらしさと本格的な味わいの両方を楽しめる、特別なスイーツとなっている。ここでしか出合えないミッフィーグルメで、心もお腹も幸せいっぱいの一日を過ごしてほしい。
ちなみに、2026年5月29日(金)から6月28日(日)までの期間、同パークでは、ミッフィーの誕生日をみんなで一緒にお祝いする1カ月限定のスペシャルイベント「ミッフィーバースデーマンス」が開催される。
「miffy cafe tokyo」や「Dick Bruna TABLE」など、全国各地のミッフィーのカフェ＆ショップがハウステンボスに大集結するほか、期間限定のハウステンボスオリジナルグルメや、‟お花柄ドレス“でおめかししたミッフィーのグリーティングなど、心ときめくさまざまなコンテンツが登場。ミッフィーの誕生日を盛大にお祝いする特別な1カ月をぜひ楽しもう！
取材・文=平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) Mercis bv
【写真】「ミッフィーバースデーマンス」は、ミッフィー、メラニー、ボリス、グランティが勢ぞろいするショーも初開催される
「エブリデイ・セレブレーションキッチン」の「ミッフィーとメラニーのセレブレーションハンバーグ」(2600円 ※2026年5月28日(木)まで)は、お花のケーキをイメージしたハンバーグに、チーズでできたミッフィーやくまちゃん、お花で彩ったサラダを添えた、見た目も華やかなプレート。桜でんぶがトッピングされたミッフィー形のライスプレートまでかわいさ満点だ。
また、「ホリデー・ピクニックカフェ」で販売されている「ミッフィーのお花畑BOX」(1600円 ※2026年6月28日(日)まで)は、春を感じさせるお花畑がモチーフに。卵、ベーコン、野菜をたっぷりはさんだにぎやかなサンドイッチが入っていて、思わず笑顔になること間違いなし！ボックスを開けた瞬間、ミッフィーの形をしたサンドイッチがちょこんと顔をのぞかせ、テンションが上がる。
さらに、季節の花々が咲き誇るフォトスポット「ミッフィーのフラワーブルームガーデン」のすぐ側にあるホテルアムステルダム内の「ア クールベールカフェ」では、グラスの中の層のコントラストが美しい、パティシエ特製のデザート「ミッフィーのグラスデザート」(各1500円 ※2026年6月28日(日)まで)が登場。
ラインナップは、「ミッフィーの苺グラスデザート」、「ミッフィーとにんじんのショコラグラスデザート」、「ミッフィーの抹茶グラスデザート」の3種。フルーツの甘みやクリームのまろやかなコクなど、さまざまな味わいが重なり合い、見た目のかわいらしさと本格的な味わいの両方を楽しめる、特別なスイーツとなっている。ここでしか出合えないミッフィーグルメで、心もお腹も幸せいっぱいの一日を過ごしてほしい。
ちなみに、2026年5月29日(金)から6月28日(日)までの期間、同パークでは、ミッフィーの誕生日をみんなで一緒にお祝いする1カ月限定のスペシャルイベント「ミッフィーバースデーマンス」が開催される。
「miffy cafe tokyo」や「Dick Bruna TABLE」など、全国各地のミッフィーのカフェ＆ショップがハウステンボスに大集結するほか、期間限定のハウステンボスオリジナルグルメや、‟お花柄ドレス“でおめかししたミッフィーのグリーティングなど、心ときめくさまざまなコンテンツが登場。ミッフィーの誕生日を盛大にお祝いする特別な1カ月をぜひ楽しもう！
取材・文=平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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