◇東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ 王者・田中空（大橋）＜10回戦＞元王者・佐々木尽（八王子中屋（2026年5月2日 東京ドーム）

世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）とWBA＆WBC＆WBO同級1位・中谷潤人（28＝M.T）戦が行われる5月2日の東京ドーム興行の前日計量が1日、都内で行われ、東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチで対戦する王者・田中空（24＝大橋、5勝5KO）は66・5キロ、挑戦者の元同級王者・佐々木尽（24＝八王子中屋、20勝18KO2敗1分け）は66・6キロでともに一発パス。挑戦者の佐々木は「減量は順調。コンディションはめっちゃいい。前回の試合からほぼ休みはなく、だいぶピークにもっていけた」と好調をアピールした。

2回TKO勝ちした、今年2月の前戦直後には米ラスベガス合宿を敢行するなど“無休”で田中空対策を練ってきた。3月に行われたカード発表会見では「まずは曇りにして、雨を降らして、雷で打ち抜いてやろうと思います」と王者・田中に宣戦布告。大雨だったこの日は「宣言通り雨を降らしました」とご満悦。「雷は自分のパンチ。そのパンチを落とす環境が大晴れ。明日は晴れればいい。楽しみにしてほしい」とニヤリと笑った。

昨年6月、世界初挑戦でWBO王者だったブライアン・ノーマン（米国）に5回KO負け。ノーマン戦以来、約1年1カ月ぶりのタイトル挑戦に向けてはSNSで新愛称を募集し「ザ・ムービー」に決定。「映画のような、劇場のような試合にしたい」と気合十分。「殴り合いを覚悟しているわけではない。ポイントはもらわない方が勝ち。そこは意識している」と話した。

王者・田中については「相手は来るしかない。バンバン来るんだろうな、と。そこで自分がどういった対応をするか」と話し「いろんなパターンや崩しをやってきた。練習でやってきたことを出せば。勝手にKOになる自信はある」と強気に宣言した。