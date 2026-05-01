「イケメンすぎる」ILLIT・モカ、金髪ショート姿に大胆イメチェン！ 「しっかり元気になって」の声も
韓国の5人組ガールズグループ・ILLITの公式Instagramアカウントは4月30日、投稿を更新。日本人のメンバー・モカさんの金髪ショートヘア姿を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】ILLIT・モカの金髪ショート姿
ファンからは「髪切ったの？！」「イケメンすぎる」「本当にカッコいい」「世界一美しい」「似合いすぎ！」「お姉ちゃんって呼びたくなる」などの声が。また「ゆっくり休んでね」「しっかり元気になって」など、体調不良により活動を休止することを発表したことに温かい声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】ILLIT・モカの金髪ショート姿
「髪切ったの？！」同アカウントは、モカさんの15枚の写真を投稿。暗髪のロングヘアーからアッシュ系の金髪、しかもショートカットへ大胆にイメージチェンジを果たしています。ボーイッシュな雰囲気は新鮮ですが、とても似合っていて、モカさんの新しい魅力に出会えるはずです。
4thミニアルバムをリリースILLITは同日、4thミニアルバム「MAMIHLAPINATAPAI」をリリース。タイトル曲『It's Me』のミュージックビデオも同グループ公式YouTubeにて公開しました。金髪ショートヘアになったモカさんのパフォーマンスも見ることができるので、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)