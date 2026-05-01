井上尚弥に付け入る隙はあるのか？　中谷潤人と二人三脚で歩んできた名トレーナーに訊いた“可能性”「誰も永遠に1位ではいられない」【独占】

試合前最後の会見の後、インタビューに応じたルディ・ヘルナンデス氏(C)Daisuke Sugiura

ベテラン指導者がじっくりと語った井上戦

いよいよ決戦直前――。4階級制覇王者で、現在は世界スーパーバンタム級の4団体統一王座を保持する“モンスター”井上尚弥（大橋）が、こちらも3階級制覇王者の“ビッグバン”こと中谷潤人の挑戦を受けるタイトルマッチが5月2日、東京ドームで実現する。間近に迫った一戦はボクシングの範疇を超えた話題を呼ぶことだろう。

【動画】衝撃のカウンター！ 中谷潤人の圧巻KOシーンをチェック

やはり「井上優位」という見方が一般的だが、「中谷にもチャンスあり」と見る声も根強い。それでは28歳と今がピークの中谷は、無敵の快進撃を続けてきた井上のどこに付け入る隙を見出そうとしているのか。まだ10代だった頃から“ビッグバン”を指導し、二人三脚で長い道のりを歩んできたルディ・ヘルナンデス・トレーナーに答えを求めた。

4月30日、東京都内で行われた最終会見後に実施した単独インタビューで、62歳のベテラン指導者にじっくりと語ってもらった。

―――◆―――◆―――

――“日本史上最大”と呼ばれる一戦の直前ですが、今の気持ちは？やはり興奮はあるのでしょうか？

ルディ・ヘルナンデス（以下、RH）：今は普段と変わらない感じだ。まだ実感が湧いていない。明日、計量に向けて準備を始めたら、そこで現実味が出てくるだろう。計量の時になれば、いよいよ正式に“その時”が来たと感じるはずだ。

――あなたは「イノウエがピークのうちにジュントと戦わせたい」とずっと話してきました。依然として井上が支配的な強さを保っている今、対戦が実現することへの思いは？

RH：もちろんうれしい。イノウエは今もトップにいるし、世界最高のボクサーだと思っている。パウンド・フォー・パウンド（PFP）でも1位だと思う。日本のボクシング界にとっても幸運なことに、世界トップ10に入る2人が東京ドームで戦うんだ。素晴らしい試合になることを願っているし、もちろん勝ちたい。我々はイノウエのいる場所に行きたいが、そのためにはベストを倒さなければならない。5月2日に最高のパフォーマンスをして、この試合に勝つ必要がある。

――中谷が井上に明白な形で勝った時には、PFP1位に相応しいと思いますか？

RH：日本では間違いなく「世界一」と見なされるだろう。世界一の選手を倒すわけだから。もちろん、オレクサンデル・ウシク（ウクライナ／ヘビー級3団体統一王者）やテレンス・クロフォード（米国／元世界5階級制覇王者）を軽視するわけじゃない。ただ彼らとの違いは、ジュントやイノウエは年に3、4試合しているのに対して、彼らは2、3年に1回程度しか戦っていない点だ。そこは大きな違いだと思う。