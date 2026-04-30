「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（５月２日、東京ドーム）

ボクシングの４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝と、元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が激突する世紀の一戦へ、３０日、都内で公式会見が行われた。全階級を通じた最強ランキング「パウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ）」入りしている３２勝無敗同士の頂上決戦で、主催する大橋ジムの大橋秀行会長は「２人ともファイトマネーは過去最高額」と明言。両雄は空前のビッグマッチへの決意を語った。

表情を崩したのは、会見前の一度だけ。こけた頰と鋭い目つきから緊張感を漂わせた中谷は「今まで積み上げてきた僕の人生と、井上尚弥選手が積み上げてきた人生が、ぶつかる５月２日になる」と強い覚悟をにじませた。報道陣から証明したいものを問われると「強さ」とはっきり言った。

スーパーバンタム級に階級を上げ、２戦目で世紀の一戦を迎える。セバスチャン・エルナンデス（メキシコ）との前戦は苦戦を強いられて判定勝ちとなったが、今回のコンディション調整は順調。自身初の東京ドーム決戦へ「この場所に立てるボクサーも多くいない。感謝しながらキャンプを積むことができた」と、充実した気持ちで恒例のロサンゼルス合宿を終えることができた。減量も問題なしで「明日の計量へ数百グラム落とすだけ。順調に調整できている」と明かした。

中学卒業から単身で渡米し、ボクシングに人生を懸けてきた。積み上げたキャリアは３２戦。世界３階級制覇、そしてＰＦＰ６位の肩書を背負って、“モンスター”に挑む。

「１人のボクサーが積み上げてきたものをリングで発揮して、どれだけの人の心が動いて感動してくれるかがモチベーション」

対戦が正式決定した３月の会見以来、初めて井上尚と顔を合わせ「（お互いに）ベストで上がれる感覚を持っている」と警戒しつつ「今までの積み重ねと、大切にしてきた“戦う心”を信念に、ストーリーを見せつけて勝利したい」と力を込めた。４本のベルトを持つ王者とは一度も目を合わせず会場を後にし、戦闘ムードを漂わせた。