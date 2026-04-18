「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ」（５月２日、東京ドーム）

ＷＢＣ世界バンタム級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝と、挑戦する元世界４階級制覇王者・井岡一翔（３７）＝志成＝の公式会見が３０日に行われた。

防衛戦に臨む井上拓は「いろんな意味で高ぶっている。レジェンドをどう倒すかを見ておいてほしい」と井岡戦へ気持ちを高めた。

昨年１１月の王座決定戦で、キックボクシングから転向した那須川天心（帝拳）にプロ初黒星を付け、世界王者に返り咲いた。現在のコンディションについては「前戦に引き続き、気合の入った練習ができている。仕上がっている」と万全を強調。井岡に対しては「挑む」と語り、ベルトを守る立場ながら挑戦者の気持ちでリングに上がる。

大橋会長は「世界最高の技術戦になる」と期待を寄せる。兄・尚弥とともに世界戦に臨むのは２４年５月の東京ドーム以来。防衛成功なら挑戦者決定戦を制した那須川との再戦が見えてくるが、まずは目の前の戦いに集中する。「井上拓真の強さを、井岡選手に勝つことで証明したい」。レジェンドの世界５階級制覇を阻止し、兄に最高のバトンをつなぐ。