◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―広島（３０日・東京ドーム）

広島・坂倉将吾捕手が、鮮やかな一振りで試合をひっくり返した。０―２の８回２死一、二塁。４番手・ルシアーノから逆転の３号３ラン。角度４１度という高々と打ち上げられた飛球は、飛距離１０７メートル（データはＮＰＢ＋）で右翼席に着弾した。

それまで打線は、わずか１安打だった。８回は２四球で好機をつくっていた。チーム２安打目が強烈な一発となった。

先発・ウイットリーには大苦戦した。６回の１イニング３四球を含む計５四球を選びながら、６回無安打無失点の好投を許した。前回対戦（７日・マツダ）では６回までに５得点を奪って勝利。その試合で２ランを浴びせた大盛も、２打席２三振。５回までに１０三振を奪われた。

無安打のまま迎えた０―１の７回２死一塁。ドラフト１位・平川蓮外野手が２番手・中川に痛烈な中前打を浴びせ、ノーノーを阻止。これまで右打席で８打数４三振と苦しんでいた両打ちルーキーにとって“右初安打”だった。

一方の先発・玉村は、２回１死一、三塁から増田陸の中犠飛で先取点を献上し、５回１失点で降板。今季初先発を白星で飾ることはできなかったが、黒星は免れた。７回には３番手・森浦が、増田陸のソロで痛恨の２点目を奪われていた。