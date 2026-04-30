魔裟斗、約3500万円・限定60台のSUVを納車「ヤバいかっこいい」「色も渋くて最高」
元K‐1世界王者でタレントの魔裟斗が30日までにInstagramを更新。新たな愛車を披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】魔裟斗、約3500万円・限定60台のSUVを納車（2枚）
度々ツーリングの様子など愛車について投稿している魔裟斗。今回の投稿では、日本国内で計60台限定となるSUV「Mercedes-AMG G63 Edition performance」の納車を報告。写真には、納車されたばかりの新たな愛車との2ショットや四角いボディが堪能できる車のソロショットが収められている。
ファンからは「魔裟斗さんダントツで似合ってます」「ヤバいかっこいい」「色も渋くて最高」といった反響が寄せられた。
■魔裟斗
1979年3月10日生まれの元K‐1世界王者、タレント。「K-1 WORLD MAX」2003、2008の世界王者。
引用：「魔裟斗」Instagram（@masato.official）
【写真】魔裟斗、約3500万円・限定60台のSUVを納車（2枚）
度々ツーリングの様子など愛車について投稿している魔裟斗。今回の投稿では、日本国内で計60台限定となるSUV「Mercedes-AMG G63 Edition performance」の納車を報告。写真には、納車されたばかりの新たな愛車との2ショットや四角いボディが堪能できる車のソロショットが収められている。
ファンからは「魔裟斗さんダントツで似合ってます」「ヤバいかっこいい」「色も渋くて最高」といった反響が寄せられた。
■魔裟斗
1979年3月10日生まれの元K‐1世界王者、タレント。「K-1 WORLD MAX」2003、2008の世界王者。
引用：「魔裟斗」Instagram（@masato.official）