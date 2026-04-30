飼い主が突然亡くなり、部屋で帰りを待ち続けていたわんこ。その前足には、先住犬を模した小さなぬいぐるみを抱きしめていて……。悲しさの中に温かさを感じる投稿は、TikTokで37万回以上も再生されており、「優しい人が近くにいてよかった」「素敵な話で、涙」「幸せになってね」など祝福の声が寄せられました。

【動画：飼い主が亡くなっても、部屋で帰りを待ち続けた犬→ぬいぐるみを抱きしめながら…涙あふれる『保護の様子』】

亡くなった飼い主を待ち続けた犬

TikTokアカウント「DogRescueHUG SAKURASAKU 保護団体（@dogrescuehug.sakurasaku）」さまは、老犬や病犬を引き取り、終生ケアや看取りなどの活動をされている団体さまです。

この日、緊急レスキューしたのは、飼い主さんが亡くなってしまった老犬「ラブ」ちゃんでした。

ラブちゃんの飼い主さんは、ある日救急車で運ばれ、その翌日に帰らぬ人に。しかし、飼い主さんの死去を知らないラブちゃんは、ずっとお部屋で飼い主さんの帰りを待ち続けていたのだそうです。

飼い主さんが亡くなった後は、お隣の住人さんがご飯やお水を与え、時々お外に連れ出して散歩もしてくれていたのだそう。とても優しい方ですね。

ラブちゃんは、いつも小さなぬいぐるみを持っていました。どうやら以前、一緒に暮らしていたもう1頭のチワワを模したぬいぐるみで、おそらく飼い主さんの手作りです。

まるで、そのぬいぐるみを守るかのように抱きしめていたというラブちゃん。とうとうお家を退去する期限が迫ったことで、隣人さんが団体側へと連絡をくれたといいます。

最期の挨拶を

こうして緊急レスキューされたラブちゃんは、とうとう飼い主さんと一緒に過ごしたお家を去ることに。最後に、しっかりお家に向かって頭を下げ、飼い主さんにご挨拶しました。

こうしてラブちゃんのレスキューは、悲しさの中に温かさを感じながら完了したとのことです。

新たな幸せへ

さて、団体さんへと移ったラブちゃんは……

元気にお散歩を楽しんでいました！病気が見つかったラブちゃんでしたが、少しならお散歩も楽しめるとのことで、嬉しそうに軽快な足取りで散歩しているとのこと。

また、施設には同じチワワさんもいるので、もう一人ぼっちでお部屋に残されることはありません。これからは、みんなで残りの犬生を穏やかに、そして楽しく暮らしていってね！

ラブちゃんのレスキューストーリーは、TikTokに投稿されると多くの人の目に留まり、記事執筆時点で37万回以上再生されています。

コメント欄には「優しい人が近くにいてよかった」「素敵な話で、涙」「幸せになってね」などの声がたくさん寄せられ、ラブちゃんの幸せを望む人が多くいることが窺えます。

今回、ラブちゃんをレスキューしてくださった「TikTokアカウント「DogRescueHUG SAKURASAKU 保護団体（@dogrescuehug.sakurasaku）」さまは、他にも多くのわんちゃんを悲しい現場から救い出しています。

他のわんこの悲しい現実と、その後の様子をぜひアカウントを覗いてみてください。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@dogrescuehug.sakurasaku」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。