リンクス梅田に牛たん専門店「ねぎし」 東京の人気店、大阪・関西初出店
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リンクス梅田（大阪市北区）8階に4月28日、「牛たんとろろ麦めし ねぎし リンクス梅田店」がオープンした。シンガーソングライターむんむがリポートする。
ねぎしフードサービス（東京都新宿区）が運営する「ねぎし」は、首都圏で50店舗以上を展開する人気店で、今回が大阪・関西初出店。大阪への初出店はSNSでも話題になっていた。
メニューは、しろたん厚切り・しろたん薄切り・がんこちゃんを一度に楽しめる「牛たん3種盛り ねぎしセット」をはじめ、「まるねセット」（1,900円）、「わんぱくセット」（1,650円）、「しろたんあつぎりセット」（2,650円）、「しろたんうすぎりセット」（2,200円）、「あかたんがんこちゃんセット」（1,550円）などを用意する。
仲悟史店長は「一番人気は『まるねセット』で、白たんと赤たんの2種類の肉が楽しめる」と話し、「牛たんをとろろと麦めしと一緒に味わってほしい」と呼びかけた。
営業時間は11時～23時。席数は52席。
ねぎしフードサービス（東京都新宿区）が運営する「ねぎし」は、首都圏で50店舗以上を展開する人気店で、今回が大阪・関西初出店。大阪への初出店はSNSでも話題になっていた。
メニューは、しろたん厚切り・しろたん薄切り・がんこちゃんを一度に楽しめる「牛たん3種盛り ねぎしセット」をはじめ、「まるねセット」（1,900円）、「わんぱくセット」（1,650円）、「しろたんあつぎりセット」（2,650円）、「しろたんうすぎりセット」（2,200円）、「あかたんがんこちゃんセット」（1,550円）などを用意する。
仲悟史店長は「一番人気は『まるねセット』で、白たんと赤たんの2種類の肉が楽しめる」と話し、「牛たんをとろろと麦めしと一緒に味わってほしい」と呼びかけた。
営業時間は11時～23時。席数は52席。
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