嵐デビュー時のスケルトン衣装がよみがえる！二宮和也「言いたい事があります。最高♡」フェスで四星球＆マキシマム ザ ホルモンが嵐カバー

写真＆動画：フェスでも嵐曲で大盛り上がり！

4月25日・26日、福岡・シーサイドももち海浜公園 地行浜ビーチ内特設ステージで開催された『TRIANGLE 2026』に出演した四星球、マキシマム ザ ホルモンのステージが話題だ。

■スケルトン衣装でニッコリ記念ショットも！四星球が「Happiness」をカバー

この日、福岡では葉加瀬太郎、嵐と多くのアーティストのライブが重なっていたこともあり、『TRIANGLE 2026』に出演した四星球は嵐の「Happiness」を披露。

ちなみに、衣装は「Happiness」のときのものではなく、伝説と名高いデビュー時のスケルトン衣装をオマージュ。北島康雄（シンガー＆脚本・演出）、U太（ベース＆マネージャー・事務所社長）、まさやん（ギター＆小道具）の3人が嵐に、そしてモリス（ドラム＆ポセイドン）は葉加瀬太郎に扮していた。

■マキシマム ザ ホルモンは嵐のデビュー曲「A･RA･SHI」を披露

同じく、『TRIANGLE 2026』に出演したマキシマム ザ ホルモンも嵐楽曲をプレイ。曲はデビュー曲「A･RA･SHI」だ。

このステージの模様については、マキシマム ザ ホルモン公式Instagramにて、ライブ写真とともにミミカジルマネージャー・テラ氏によるレポートが公開されているので、あわせてチェックしてほしい。

■嵐カバーがメンバーの耳に入り…二宮和也がXで反応

マキシマム ザ ホルモンが「A･RA･SHI」を、そして四星球が「Happiness」をカバーしたことは嵐にも届いたようで、メンバーの二宮和也が自身のXにて「マキシマム ザ ホルモンの皆様。四星球の皆様。言いたい事があります」と投稿。

「最高♡ 本当にありがとうございます！！ めちゃ嬉しかったです」と自身のステージ時間で嵐の楽曲を演奏してくれたことへの感謝を綴るとともに、「フェスに参戦された皆様も盛り上がって下さってありがとうございました！！」と一緒になって最高のステージを作り上げたオーディエンスにも感謝を述べた。

二宮は「音楽、最高」と締めくくった。