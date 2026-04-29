本拠地マーリンズ戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地マーリンズ戦に先発登板し、104球を投げ6回5安打2失点（自責1）9奪三振と力投。チームは1-2で敗れ、今季初黒星を喫した。この試合でメジャー史上初の快挙を達成したと米データ会社が伝えている。

米データ分析企業「オプタスタッツ」公式Xは「今季の先発5試合すべてで、ショウヘイ・オオタニは少なくとも6イニングを投げ、被安打5以下、自責点1以下、被本塁打0に抑えている。1913年に自責点が公式記録になって以来、シーズン開幕から5先発でこれを達成したMLB投手は他にいない」と投稿した。

大谷は今季、5試合に登板して2勝1敗。この日で規定投球回数に到達し、防御率は0.60でメジャートップとした。自責は15日（同16日）のメッツ戦以来となる今季2つ目。ここまで投手として圧倒的な成績を残している。

米ファンからは「これは…ちょっと正気じゃないぞ」「ユニコーンだわ」「マジかよ…」「これはクレイジーだ。疑いなくメジャー最高の選手だね」などの声が上がっていた。

大谷は今季、打者としても30試合に出場し打率.278、6本塁打、13打点をマークしている。



（THE ANSWER編集部）