立ち食いそばチェーン「名代富士そば」の「X」公式アカウントが、ジャガイモをトッピングしたそばを紹介しています。

【画像】ガン見して手が止まる（笑） 名代富士そばのトンデモメニューの数々（5枚）

スクロールする手が5秒止まった人は…1.5万人が「いいね」

公式アカウントは、「この試作品を見て、スクロールする手が5秒止まった方は“いいね”お願いします」とコメントし、温かいそばの上にジャガイモ1個を丸ごとのせた試作品の「丸ごとじゃがいもそば」の写真を投稿しています。

投稿は35万回以上表示され、1万5000件以上の「いいね」を集めました。

X上では、「…ジャガイモ？」「手が止まったというより固まった（笑）」「さすがにこれをスルーはできないでしょ」「ふ〜ん、そばにジャガイモかぁ…ジャガイモ！？まんま！？ジャガイモ！？でまんまと5秒見ちゃいました」「見間違いかなと思ったけど違ったし、AI画像かなと思ったけどそれも違ったので、驚きと戸惑いを隠せません」という声が上がっています。

5秒以上、手が止まってしまった人も多いようで、「『おいしそう』と『食べづらそう』が頭の中でけんかしてるのですが…」「なんなら一回通り過ぎて、戻って二度見しました」「小一時間悩んだ」「スクロールどころか思考回路も止まりましたが？」「2秒で止まって、その後3回は二度、いや、三度見しました」とのコメントが寄せられました。

