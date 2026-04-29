長野県松本市に3人制バスケのプロチーム発足…増子匠や小倉渓らが加入

4月28日、クリーニング業やコインランドリー事業を手がける株式会社巴屋（長野県松本市）は、3人制プロバスケットボールチーム「SHINSHU MATSUMOTO TopEVOLVE（信州松本トップエボルブ）」の発足を発表した。

同チームは、松本市をはじめとした長野県中信地域の活性化およびスポーツ文化の発展への貢献を目的に設立され、巴屋が運営を担う。2026年は、国内外12チームが参加する3x3プロリーグ「ロイヤル・バスケットボール・リーグ（RBL）」に参戦する予定だ。

チーム理念は「子どもに挑戦を、地域に一体感を、スポーツに進化を」。チーム名には、「Top＝常に高みを目指す（上高地のイメージ）」と、「EVOLVE＝進化」の意味が込められており、選手・チーム・地域がともに成長し続ける姿を表現している。エンブレムは自然の豊かさを象徴する緑を基調とし、長野県の県鳥ライチョウの羽には松本城がデザインされている。

また、チーム発足と同時に2026－27シーズンの選手7名も発表された。増子匠や、群馬クレインサンダーズ、東京ユナイテッドバスケットボールクラブでプレー経験のある小倉渓、地元出身の小口陸らが名を連ね、ベテランと若手が融合した構成となっている。

長野の地に誕生した新たな3x3クラブが、地域に根差しながらどのような歩みを見せるのか注目される。

◆▼所属選手（前所属クラブ）

増子匠（アースフレンズ東京Z）



小口陸（TOKYO VERDY）



小倉渓（SHINSHU BRAVE WARRIORS 3x3）



三枝心（TOKYO VERDY）



日影カイル（TOKYO VERDY）



前田来飛（明星大学）



桜井渓杜（ADDELM ELEMENTS.EXE）





【動画】昨年名古屋で行われたRBLの試合映像