[Alexandros]が、この春放送スタートしたアニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』と、本作のオープニングテーマである「Hallelujah」のコラボレーションMVを公開した。

原作・武論尊、漫画・原哲夫によって生み出されたアクション漫画『北斗の拳』。本作は1984年のTVアニメ化を皮切りに、様々なメディアミックスを通じて現在まで国内外のファンに愛され続け、累計発行部数は1億部を超えている。そして、2026年に『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』として、新たなスタッフ・キャストと最新の映像技術によって原作の魅力を余すことなくアニメ化された。

「Hallelujah」の音源とアニメ本編の映像で構成されたコラボMVには、これまで放送された印象的なシーンや未公開の6話以降の映像もふんだんに盛り込まれており “強さとは？”という楽曲のテーマを感じさせる仕上がりになっているという。なお、「Hallelujah」は本日配信リリースとなったので、あわせてチェックしてほしい。

https://youtu.be/8mam-1mb5_g

◾️アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』 © 武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会. 原作：武論尊 漫画：原哲夫 監督：前田洋志

シリーズ構成：犬飼和彦

キャラクターデザイン：久恒直樹

副監督：小笠原一馬

アニメーションディレクター：こうじ

美術監督：青井孝／清水稚子

色彩設計：田中美穂

CG監督：池田晋治

CGスーパーバイザー：小石川淳

撮影監督：郄橋佑樹

編集：金山慶成

音響監督：小沼則義

音楽：林ゆうき

オープニングテーマ：[Alexandros]「Halleluiah」

エンディングテーマ：Toshl「愛をとりもどせ!!」

制作協力：NIAアニメーション ／ きしだ Studio BACU

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント ／ 第7スタジオ ［放送・配信情報］

2026年4月10日（金）より放送・配信開始

TOKYO MX/BS11 毎週金曜25:00〜

Prime Video 毎週金曜25:00〜世界独占配信

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4BLNYJJ

◾️＜FC TOUR “ACCESS ALL AREA”＞

2026年 04月 10日 (金) OPEN 18:00 / START 19:00 神奈川・横浜ベイホール

2026年 04月 23日 (木) OPEN 18:00 / START 19:00 大阪・GORILLA HALL OSAKA

2026年 04月 30日 (木) OPEN 18:00 / START 19:00 愛知・名古屋ダイアモンドホール

2026年 05月 08日 (金) OPEN 18:00 / START 19:00 香川・高松festhalle

2026年 05月 09日 (土) OPEN 17:00 / START 18:00 広島・BLUE LIVE HIROSHIMA

2026年 05月 21日 (木) OPEN 18:00 / START 19:00 群馬・高崎スタジオシアター

2026年 05月 24日 (日) OPEN 17:00 / START 18:00 東京・Zepp Shinjuku(TOKYO)

2026年 05月 28日 (木) OPEN 18:00 / START 19:00 新潟・新潟LOTS

2026年 06月 05日 (金) OPEN 18:00 / START 19:00 京都・KBSホール

※全公演ソールドアウト

◾️＜YOU ARE WELCOME TOUR＞

2026年 06月 14日 (日) OPEN 17:00 / START 18:00 愛知・COMTEC PORT BASE

2026年 06月 22日 (月) OPEN 18:00 / START 19:00 東京・Zepp DiverCity(TOKYO)

2026年 06月 28日 (日) OPEN 17:00 / START 18:00 宮城・SENDAI GIGS

2026年 07月 03日 (金) OPEN 18:00 / START 19:00 北海道・Zepp Sapporo

2026年 07月 09日 (木) OPEN 18:00 / START 19:00 神奈川・KT Zepp Yokohama

2026年 07月 22日 (水) OPEN 18:00 / START 19:00 大阪・Zepp Osaka Bayside

2026年 07月 30日 (木) OPEN 18:00 / START 19:00 愛知・Zepp Nagoya

2026年 08月 06日 (木) OPEN 18:00 / START 19:00 大阪・なんばHatch

2026年 08月 20日 (木) OPEN 18:00 / START 19:00 福岡・Zepp Fukuoka

2026年 08月 26日 (水) OPEN 18:00 / START 19:00 東京・Zepp Haneda(TOKYO) ［チケット］

スタンディング 8,800円（税込 / 別途ドリンク代必要）

2F指定 11,000円（税込 / 別途ドリンク代必要）

※未就学児童のご入場はできません

※小学生以上はチケットが必要になります

◾️＜[Alexandros] presents THIS FES ’26 in Sagamihara＞

日時：2026年10月31日（土）、11月1日（日）

会場：相模原ギオンフィールド、及びその周辺

詳細：https://thisfes.com