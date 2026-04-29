◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１３節 横浜ＦＭ３―２千葉（２９日・フクダ電子アリーナ）

Ｊ１千葉は２９日、ホームで横浜ＦＭと対戦し、２―３で敗れた。ＦＷのＣ・ジュニオのＰＫで先制したが、後半に３失点。終了間際に１点取り返したが、及ばなかった。

左膝前十字靭帯損傷のケガを乗り越えＭＦ田中和樹が今季初のメンバー入りを果たした。約１０か月ぶりにフクアリのピッチに戻ってきた田中は「意外とすんなり入れたというか、ウォーミングアップで一番戻ってきたことを実感した」と感慨に浸った。ウォーミングアップではゴール裏から「待ってたぞ！共に闘おう」の横断幕が。「泣きそうになりました。見過ぎたら危ないと思って」とサポーターからのメッセージには感謝を語った。

後半３５分からは左サイドハーフで途中出場。小林慶行監督からは「左サイドに縛られず、いろんなところに裏抜けしていいから」と指示のもと、得意の仕掛けから何度も好機を演出し、見せ場をつくった。「闘争心というか、負けない気持ちで入った。ボールきたら絶対仕掛けてやろうと思っていた。足につかない部分もあったけど、感覚的にはよかったかなと」と強い思いで戦い続けた。

チームはこれで４連敗（ＰＫ戦含む）で東地区の最下位に沈んだまま。「負けん気とか闘う気持ちが今のチームに必要だと思って、先頭に立ってやっていきたい。流れを変える１人になりたい」と田中。戻ってきた背番号７が鼻息を荒くしチームを勝利に導く。（綾部 健真）