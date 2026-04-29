「育児よくしてる人に起きる現象」「お兄ちゃんを越えている…」 誰もいないハイローチェアをあやし続ける兄たちに胸キュン
泣き声を聞いてあやしに来たお兄ちゃんたちが、すでに誰もいないハイローチェアをあやし続ける動画がInstagramで話題になっている。投稿したのは4児の母Chisato Hiramatsuさん（@chii.hira）。726万回超の再生と19.8万いいねを集めた微笑ましい兄たちの姿について、Chisatoさんに聞いた。
【写真】誰もいないのに…あやし続ける兄たちを見つめる赤ちゃん 「お兄ちゃんたち何してるの…？」
――お兄ちゃんたちが誰も乗っていないハイローチェアをあやし続けているのに気づいた瞬間、どのようなお気持ちでしたか？
「『いやいや、もう乗ってないから！！スマホばっかり見て気づかんのかい！』と思いました。コメントにも『スマホ依存症が心配』という声もありましたが、それでも妹が泣き止むまで2人で続けてくれたことに気持ちがほっこりし、動画を撮りました」（Chisatoさん）
――普段からお兄ちゃんたちは積極的にお世話をしてくれるのでしょうか？
「赤ちゃんが2カ月頃まで『ちょっと揺らしてて』と頼んでいたら、ハイローチェアに近づくだけで自然と揺らす癖がつき、父よりも寝かしつけが上手になりました。今は朝に長男が妹を見てくれ、夜は次男と三男が絵本を読んでくれます」
――動画の後半で、赤ちゃんがお兄ちゃんたちをじっと見つめていた場面について教えてください。
「妹がハイローチェアに乗って泣いてる間、しばらく兄たちがあやしてくれていたのですが、泣き止まず。私が抱っこしたらすぐ泣き止んだのですが、兄たちは誰も乗っていないハイローチェアをあやし続けていました。兄たちをじっと見つめる妹。妹が乗っていないのに気づいた兄たちは、お互い少しニヤけてその場を離れていきました」
――歳の差兄弟ならではの多人数育児、救われる瞬間は？
「2歳差の3兄弟が落ち着いた頃に女の子が産まれました。気持ちに余裕があるので、何をしても可愛いとしか思いません。長男が自然と妹を膝に乗せている姿を見るだけでキュンキュンします。自分が育てた子がまた下の子を可愛がってくれる姿に、毎日癒されています」
【写真】誰もいないのに…あやし続ける兄たちを見つめる赤ちゃん 「お兄ちゃんたち何してるの…？」
――お兄ちゃんたちが誰も乗っていないハイローチェアをあやし続けているのに気づいた瞬間、どのようなお気持ちでしたか？
――普段からお兄ちゃんたちは積極的にお世話をしてくれるのでしょうか？
「赤ちゃんが2カ月頃まで『ちょっと揺らしてて』と頼んでいたら、ハイローチェアに近づくだけで自然と揺らす癖がつき、父よりも寝かしつけが上手になりました。今は朝に長男が妹を見てくれ、夜は次男と三男が絵本を読んでくれます」
――動画の後半で、赤ちゃんがお兄ちゃんたちをじっと見つめていた場面について教えてください。
「妹がハイローチェアに乗って泣いてる間、しばらく兄たちがあやしてくれていたのですが、泣き止まず。私が抱っこしたらすぐ泣き止んだのですが、兄たちは誰も乗っていないハイローチェアをあやし続けていました。兄たちをじっと見つめる妹。妹が乗っていないのに気づいた兄たちは、お互い少しニヤけてその場を離れていきました」
――歳の差兄弟ならではの多人数育児、救われる瞬間は？
「2歳差の3兄弟が落ち着いた頃に女の子が産まれました。気持ちに余裕があるので、何をしても可愛いとしか思いません。長男が自然と妹を膝に乗せている姿を見るだけでキュンキュンします。自分が育てた子がまた下の子を可愛がってくれる姿に、毎日癒されています」