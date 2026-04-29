ランニングと共に取り入れたいバランスのいい食生活を送る為の最強メニューとは？【ランニングの教科書】

ランニングと共に取り入れたいバランスのいい食生活を送る為の最強メニューとは

運動習慣だけでなく食習慣も改善しよう

初心者ランナーが摂取する食事に、特別なメニューは必要ありません。そもそも、ランニングするしないに関わらず、すべての人が健康維持のためにバランスのいい食生活を心掛けるべきです。

では、バランスのいい食生活とは、一体どのようなものでしょうか？ それは、たんぱく質、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラルなど、人が生きていく上で欠かせない栄養素を過不足なく摂取することです。

しかし、日々の食生活において、食材や栄養素を細かく考えながら献立を決めていく作業は非常に難しいものです。そこでオススメしたいのが「１日14品目を摂取する」という食事法です。14品目の分類は、穀類、肉類、魚介類、豆・豆製品、卵、牛乳・乳製品、緑黄色野菜、淡色野菜、キノコ類、海藻類、イモ類、果物、油脂類、嗜好品です。ルールはシンプルで「穀類を除く13品目を１日１回だけ食べる」です。

朝昼晩の３食で13品目が重複しないように心掛ける──たったこれだけで、摂取カロリーが抑えられ、バランスのとれた食事へと変わります。運動習慣とともに食習慣も改善したい人は、ぜひ実践してみてください。

出典：『図解 中野ジェームズ修一のランニング教科書』