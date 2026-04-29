男子ゴルフの香妻陣一朗の妻で、モデルの武井玲奈が家族ショットを披露した。 ２８日までにインスタグラムで「＃前澤杯 久しぶりの連日観戦で夫の戦ってる孤独な中での環境の凄さを改めて実感」と会場に足を運んだことを明かし、前澤友作氏と記念撮影。

「そんな世界で戦いながらも家に帰ってきたら最高のパパで家族を愛してくれていることがどれほど凄く、ありがたいことなのかを もっと考えなければならないと強く強く思いました」と夫に感謝し、「息子はパパの凄（すご）さをいつわかるかな…？？」とつづった。

武井と香妻は２０２２年３月に結婚。２３年５月に第１子となる長男を出産。武井は今年１月、「本年、私たち家族に新しい家族が一人増える予定となりました。新たな命を迎えられることに、心より感謝しております」と第２子妊娠を報告。「一昨年の１２月に子宮頸がんの前段階に対する高度異形成と判断され 将来のリスクを防ぐために手術を受けました。その影響で出血があったり体調が安定しない時期が続いていたため、これまで限られた方にのみお伝えしておりましたが、多くの温かいお気遣いをいただくようになり、このような形でご報告させていただくことにいたしました」と明かしていた。

今月１５日には「妊娠９ヶ月にはいりました」と伝え、大きくなったおなかもアップしていた。