上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを基に、従業員の平均年齢が40代の企業に絞った「年収が高い会社ランキング2025【従業員の平均年齢40代】」をお届けする。対象期間は2024年4月期〜25年3月期。

以下、ランキングを見ていこう。なお、本記事の対象は、単体の従業員数が100人以上の企業としている。また、持ち株会社（ホールディングス、本記事の表では「HD」と表記）は、少数の従業員で構成され、そのグループ企業の一般的な年収よりも高いケースが多いことをあらかじめお断りしておく。

1位は2000万円超え

トップ3を大手商社が独占

見ての通り、トップ3を大手商社が独占する結果となった。

ライバル企業を抑えて1位となったのは三菱商事。平均年収は2033万4000円と、唯一の2000万円超えだ。全年代を対象にした「年収が高い会社ランキング2025【全1000社・完全版】」でも4位になっている。従業員数は5361人、平均年齢は42.4歳。

2位は三井物産で、平均年収1996万4000円。わずか37万円差で1位の三菱商事を追う形となった。従業員数は5388人と、トップ2はいずれも5000人超の大所帯だ。3位は伊藤忠商事で1804万6000円、従業員数は4114人。

4位は三井不動産の1756万2000円で、商社以外の企業としてはトップとなった。不動産大手が商社勢に割り込んだ形だ。

5位は住友商事の1744万3000円だった。

ランキングの完全版では、6位以下の全1000社を掲載している。年収1000万円以上だった100社の傾向も紹介しているので、ぜひチェックしてみてほしい。

（ダイヤモンド・ライフ編集部）