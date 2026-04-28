『進撃の巨人』諫山創がマンダロリアン＆グローグー描く 漫画家たちから“SW愛”たっぷりのコメントも到着
映画シリーズ最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、5月22日に日米同時公開される。2019年公開の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、約7年ぶりとなる劇場最新作に向けて期待が高まる中、『進撃の巨人』の作者・諫山創氏による描き下ろしインスパイア・アートが公開された。また、日本を代表する人気漫画家たちもコメントを寄せている。
【画像】森川ジョージ氏、和久井健氏ら漫画家たちのコメント
今回公開された描き下ろしアートには、マンダロリアンがグローグーを抱えながら戦闘に挑む姿が描かれ、激しいアクションの中にも二人の強い絆が感じられる仕上がりとなっている。ワイヤーを使って空中に飛び上がるマンダロリアンの姿は、『進撃の巨人』に登場する立体機動装置を想起させるなど、諫山ならではのダイナミックな表現も見どころだ。
さらに、諫山氏は「アイダホのホームステイ先でエピソード6→5→4の順番で観せてもらったのがSWとの出会いでした。無機質な宇宙船に漂うカビや埃の生物臭。その対比こそが命の実在感であり、僕にとってのSWでした。何よりグローグーが可愛いすぎてたまりません」と、自身の「スター・ウォーズ」との出会いやグローグーへの愛にあふれたコメントを寄せた。
さらに、『はじめの一歩』の森川ジョージ氏、『化物語』（原作／西尾維新）や『灰仭巫覡』などで知られる大暮維人氏、『東京卍リベンジャーズ』の和久井健氏、『炎炎ノ消防隊』の大久保篤氏ら人気漫画家がコメントを寄せ、それぞれの視点からシリーズへの深い愛を語っている。
本作は、『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』後の銀河を舞台に、孤高の賞金稼ぎマンダロリアンと強大なフォースを秘めたグローグーの冒険を描く。新共和国からの依頼を受け、帝国復活を阻止するため新たな戦いに挑むふたりの姿が描かれる。
世界中のファンを熱狂させてきた「スター・ウォーズ」シリーズが、7年ぶりに映画館へ帰還する最新作への期待はますます高まっている。
■諫山創（『進撃の巨人』作者）
アイダホのホームステイ先でエピソード６→５→４の順番で観せてもらったのがSWとの出会いでした。無機質な宇宙船に漂うカビや埃の生物臭。その対比こそが命の実在感であり僕にとってのSWでした。何よりグローグー可愛すぎてたまりません。
■森川ジョージ（『はじめの一歩』作者）
『スター・ウォーズ』のハイパースペースはスクリーンの中に吸い込まれる衝撃的な感覚でした。以来必ず何かがあるはずと劇場に足を運びその度に沢山の刺激を受けています。つき合いの長い映画なので銀河の遠い場所の人達の物語が何故か身近に感じられます。マンダロリアンとグローグーもきっとそうなるのだろうと期待しています。
■大暮維人（『化物語（原作／西尾維新）』『灰仭巫覡』作者）
ライトセーバー、C-3PO、R2-D2、Xウイング、AT-AT、そしてデス・スター…子供の頃の大暮がスター・ウォーズのどこに惹かれたか、というとその目眩がするほど斬新でスクリーンの中に所狭しと詰め込まれた魅力的なメカの群れだった。これほどの贅沢があろうか。今、改めて観るともはや奇跡の作品としか思えない。子供の頃に受けた衝撃は漫画家となった今もなお大暮を縛り続け自分の作品の多くにこの偉大な作品の影を見つけることができる。この『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」で始めてスター・ウォーズに、そしてSF作品に触れる子供達が羨ましい。可能であるなら今すぐ自分も記憶を消してあの衝撃を再び味わいたいのだ。
■和久井健（『東京卍リベンジャーズ』）
スター・ウォーズ最新作！！！オビ＝ワンとルークに魅せられて、オビ＝ワンとアナキンで泣いて、ヨーダとルークで胸が熱くなる。そしてマンダロリアンとグローグー！！！師弟関係はスター・ウォーズの王道！！観てぇ！！！今からワクワクしかない！！！
■大久保篤（『炎炎ノ消防隊』）
『スター・ウォーズ』の魅力を語ったらキリがないが、僕はとにかくライトセーバーが大好きです！赤いライトセーバーも緑のライトセーバーも全部好きだけど、特に青いライトセーバーが大好物です！何でもかんでも青く光らせたらカッコいいと思ってしまったのも思い返せば青いライトセーバーのせいかもしれません！マンダロリアンの道を進むグローグーももちろん応援していますが、いつか緑のライトセーバーを持つグローグーも見てみたいです！
今回公開された描き下ろしアートには、マンダロリアンがグローグーを抱えながら戦闘に挑む姿が描かれ、激しいアクションの中にも二人の強い絆が感じられる仕上がりとなっている。ワイヤーを使って空中に飛び上がるマンダロリアンの姿は、『進撃の巨人』に登場する立体機動装置を想起させるなど、諫山ならではのダイナミックな表現も見どころだ。
さらに、諫山氏は「アイダホのホームステイ先でエピソード6→5→4の順番で観せてもらったのがSWとの出会いでした。無機質な宇宙船に漂うカビや埃の生物臭。その対比こそが命の実在感であり、僕にとってのSWでした。何よりグローグーが可愛いすぎてたまりません」と、自身の「スター・ウォーズ」との出会いやグローグーへの愛にあふれたコメントを寄せた。
さらに、『はじめの一歩』の森川ジョージ氏、『化物語』（原作／西尾維新）や『灰仭巫覡』などで知られる大暮維人氏、『東京卍リベンジャーズ』の和久井健氏、『炎炎ノ消防隊』の大久保篤氏ら人気漫画家がコメントを寄せ、それぞれの視点からシリーズへの深い愛を語っている。
本作は、『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』後の銀河を舞台に、孤高の賞金稼ぎマンダロリアンと強大なフォースを秘めたグローグーの冒険を描く。新共和国からの依頼を受け、帝国復活を阻止するため新たな戦いに挑むふたりの姿が描かれる。
世界中のファンを熱狂させてきた「スター・ウォーズ」シリーズが、7年ぶりに映画館へ帰還する最新作への期待はますます高まっている。
■諫山創（『進撃の巨人』作者）
アイダホのホームステイ先でエピソード６→５→４の順番で観せてもらったのがSWとの出会いでした。無機質な宇宙船に漂うカビや埃の生物臭。その対比こそが命の実在感であり僕にとってのSWでした。何よりグローグー可愛すぎてたまりません。
■森川ジョージ（『はじめの一歩』作者）
『スター・ウォーズ』のハイパースペースはスクリーンの中に吸い込まれる衝撃的な感覚でした。以来必ず何かがあるはずと劇場に足を運びその度に沢山の刺激を受けています。つき合いの長い映画なので銀河の遠い場所の人達の物語が何故か身近に感じられます。マンダロリアンとグローグーもきっとそうなるのだろうと期待しています。
■大暮維人（『化物語（原作／西尾維新）』『灰仭巫覡』作者）
ライトセーバー、C-3PO、R2-D2、Xウイング、AT-AT、そしてデス・スター…子供の頃の大暮がスター・ウォーズのどこに惹かれたか、というとその目眩がするほど斬新でスクリーンの中に所狭しと詰め込まれた魅力的なメカの群れだった。これほどの贅沢があろうか。今、改めて観るともはや奇跡の作品としか思えない。子供の頃に受けた衝撃は漫画家となった今もなお大暮を縛り続け自分の作品の多くにこの偉大な作品の影を見つけることができる。この『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」で始めてスター・ウォーズに、そしてSF作品に触れる子供達が羨ましい。可能であるなら今すぐ自分も記憶を消してあの衝撃を再び味わいたいのだ。
■和久井健（『東京卍リベンジャーズ』）
スター・ウォーズ最新作！！！オビ＝ワンとルークに魅せられて、オビ＝ワンとアナキンで泣いて、ヨーダとルークで胸が熱くなる。そしてマンダロリアンとグローグー！！！師弟関係はスター・ウォーズの王道！！観てぇ！！！今からワクワクしかない！！！
■大久保篤（『炎炎ノ消防隊』）
『スター・ウォーズ』の魅力を語ったらキリがないが、僕はとにかくライトセーバーが大好きです！赤いライトセーバーも緑のライトセーバーも全部好きだけど、特に青いライトセーバーが大好物です！何でもかんでも青く光らせたらカッコいいと思ってしまったのも思い返せば青いライトセーバーのせいかもしれません！マンダロリアンの道を進むグローグーももちろん応援していますが、いつか緑のライトセーバーを持つグローグーも見てみたいです！