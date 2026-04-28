この美女は誰に似ている? AIアプリのそっくり度判定は驚異のシンクロ率「96.8%のA級」
ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#115が、26日に配信された。
『ななにー 地下ABEMA』場面カット (C)AbemaTV,Inc.
○TWICEのモモに激似のマスク美女・Moekaさん
番組では、「スターに似すぎて話題のマスクイケメン&マスク美女大集合SP」と題し、綾瀬はるか、なにわ男子・西畑大吾&高橋恭平らにそっくりだと話題のマスクをつけた美男美女がスタジオに大集結。彼らの素顔に迫った。
中でもスタジオを驚かせたのは、TWICEのモモに激似のマスク美女・Moekaさんのエピソード。新潟県出身で現在インフルエンサーとして活動する彼女は、ただ首を振るだけのわずか7秒の動画が1,600万回再生を突破し、これまでの投稿動画の総再生回数はなんと5億回超えという圧倒的な人気を誇る。
スタジオでAIアプリによるそっくり度判定を行うと、「96.8%のA級」という驚異のシンクロ率を叩き出し、スタジオメンバーも大興奮。また、「韓国の明洞に行くとおじいちゃんから『ライブお疲れ様!』と声をかけられる」「(モモがアンバサダーを務めるブランドがある)パリに行くと、車からみんなが手を振ってくれる」といった、スケールの違う激似エピソードを次々と披露した。
そして、いよいよ草なぎ剛の「マスクオープン!」の掛け声で、Moekaさんがマスクを外すと「かわいい! 笑っている方がTWICEのモモに似ている」との声が上がった。
｡ﾟﾟ･｡･ﾟﾟ｡ﾟ。 ななにー 地下ABEMA ﾟ･｡･ななにーメンバーのみちょぱに代わり登場したのは…？🩷💛💚ななにー💚💛🩷- ABEMA(アベマ) (@ABEMA) April 24, 2026
【編集部MEMO】
次回5月3日の『ななにー 地下ABEMA』#116は、人気企画「私アレで激変しました! 衝撃ビフォーアフター大公開SP第4弾」をお届け。今回もダイエット・整形・メイクなどで驚愕の激変を遂げた5名が大集合する。元野球日本代表の4番バッターで、98kgから57kgまで激痩せしNumber_iの神宮寺勇太似に激変したという男性の驚きの経歴、さらに24kgのダイエットで清楚系女優風に激変した美女の過度な食事制限による壮絶な日々とは。また、番組史上初となる体重54kgから123kgへと「プラス69kg」の激太りをしてしまった“逆激変さん”も登場する。
『ななにー 地下ABEMA』場面カット (C)AbemaTV,Inc.
○TWICEのモモに激似のマスク美女・Moekaさん
番組では、「スターに似すぎて話題のマスクイケメン&マスク美女大集合SP」と題し、綾瀬はるか、なにわ男子・西畑大吾&高橋恭平らにそっくりだと話題のマスクをつけた美男美女がスタジオに大集結。彼らの素顔に迫った。
スタジオでAIアプリによるそっくり度判定を行うと、「96.8%のA級」という驚異のシンクロ率を叩き出し、スタジオメンバーも大興奮。また、「韓国の明洞に行くとおじいちゃんから『ライブお疲れ様!』と声をかけられる」「(モモがアンバサダーを務めるブランドがある)パリに行くと、車からみんなが手を振ってくれる」といった、スケールの違う激似エピソードを次々と披露した。
そして、いよいよ草なぎ剛の「マスクオープン!」の掛け声で、Moekaさんがマスクを外すと「かわいい! 笑っている方がTWICEのモモに似ている」との声が上がった。
｡ﾟﾟ･｡･ﾟﾟ｡ﾟ。 ななにー 地下ABEMA ﾟ･｡･ななにーメンバーのみちょぱに代わり登場したのは…？🩷💛💚ななにー💚💛🩷- ABEMA(アベマ) (@ABEMA) April 24, 2026
【編集部MEMO】
次回5月3日の『ななにー 地下ABEMA』#116は、人気企画「私アレで激変しました! 衝撃ビフォーアフター大公開SP第4弾」をお届け。今回もダイエット・整形・メイクなどで驚愕の激変を遂げた5名が大集合する。元野球日本代表の4番バッターで、98kgから57kgまで激痩せしNumber_iの神宮寺勇太似に激変したという男性の驚きの経歴、さらに24kgのダイエットで清楚系女優風に激変した美女の過度な食事制限による壮絶な日々とは。また、番組史上初となる体重54kgから123kgへと「プラス69kg」の激太りをしてしまった“逆激変さん”も登場する。