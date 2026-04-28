「すごっ！」仲里依紗、“ド派手メイク”の別人級ショットに反響「えー！可愛い！おめめパチパチ」「めっちゃギャル」「アゲ↑」
俳優の仲里依紗（36）が26日、自身のインスタグラムを更新。「ギャル上等」とつづり、“デカ目”のギャルメイクを施したド派手な別人級ショットを披露した。
【写真】「すごっ！」「おめめパチパチ」「めっちゃギャル」“ド派手メイク”で別人級の仲里依紗
仲は、15日に更新した自身のYouTube動画で、元eggリーダーのメイク講師・きぃーちゃん（鈴木綺麗）とコラボレーション。動画では、トークを展開しながら「大ファン」のきぃーちゃんに念願のギャルメイクをしてもらう様子を公開した。
この日のインスタ投稿で披露したのは、完成したメイク姿のオフショットで、アイラインやつけまつ毛でボリューミーな目元など、強めな印象のメイクに仕上がっている。
この投稿に対し、きぃーちゃんが「メイク楽しかったです任せていただきありがとうございました ハッピーオーラ女神」と反応したほか、ファンからは「すごっ！」「めっちゃギャル」「えー！可愛い！おめめパチパチ」「ギャル最高可愛い」「アゲ↑」「何しても似合う」「可愛すぎて悶絶」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「すごっ！」「おめめパチパチ」「めっちゃギャル」“ド派手メイク”で別人級の仲里依紗
仲は、15日に更新した自身のYouTube動画で、元eggリーダーのメイク講師・きぃーちゃん（鈴木綺麗）とコラボレーション。動画では、トークを展開しながら「大ファン」のきぃーちゃんに念願のギャルメイクをしてもらう様子を公開した。
この投稿に対し、きぃーちゃんが「メイク楽しかったです任せていただきありがとうございました ハッピーオーラ女神」と反応したほか、ファンからは「すごっ！」「めっちゃギャル」「えー！可愛い！おめめパチパチ」「ギャル最高可愛い」「アゲ↑」「何しても似合う」「可愛すぎて悶絶」など、さまざまな反響が寄せられている。