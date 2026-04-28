【栃木県で泊まってよかった】「鬼怒川金谷ホテル」は全室リバーフロントの贅沢な空間。四季折々の鬼怒川を望む大人の隠れ家
埼玉県在住・50歳女性に調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、栃木県の「鬼怒川金谷ホテル」です。
※以下の情報は2026年4月28日10時現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。
・宿泊した部屋：グレードアップ和洋室 露天風呂付
▼細やかな心遣いが息づくおもてなしの空間
●回答者コメント
「館内は古くなってはいるがとてもきれいに掃除されており、部屋に季節の花が飾ってあったり、心遣いを感じる」
ホテルに到着し一歩足を踏み入れると、そこには創業者ジョン・カナヤが想い描いた「渓谷の別荘」のような上質な空間が広がっています。伝統を大切にしながらも快適さを追求した設えに、日本最古のリゾートホテルの系譜を継ぐ細やかな心遣いを感じることができるでしょう。
▼開放感あふれる大浴場とプライベートな露天風呂
●回答者コメント
「大浴場は広く清潔で脱衣所は床暖房で快適。部屋に露天風呂がついている部屋はいつでもお風呂に入れて快適です」
チェックイン後は、広々とした大浴場で鬼怒川の名湯に癒やされるひとときを。露天風呂付客室を選べば、目の前に広がる鬼怒川の渓谷美を独り占めしながら、好きな時に何度でも温泉を楽しむ贅沢が叶います。
▼美食家を魅了する金谷流懐石と至福のスイーツ
●回答者コメント
「食事のクオリティが高い。食後にチョコレートをふるまってもらえたり、朝食の焼き立てパンも絶品です」
夕食は「和敬洋讃」の精神が息づく金谷流懐石を堪能。厳選された旬の食材が並ぶ料理の数々は、クオリティの高さが際立ちます。食事のあとはラウンジへと場所を移し、ワゴンサービスで供されるオリジナルのスイーツと共に優雅な夜の余韻に浸るのもこちらの宿ならではの愉しみ。翌朝には、香り高い焼き立てのパンが並ぶ朝食が、爽やかな一日の始まりを彩ってくれます。
▼再訪するたびに深まる信頼とパーソナルなサービス
●回答者コメント
「季節を変えて何度か泊まりに行きますが、前回に泊まった時の情報が残っておりサービスに織り込まれていたりしてとても嬉しい気持ちになります」
季節を変えて何度でも訪れたくなる理由は、一人ひとりの好みに寄り添ったパーソナルなおもてなしにあります。リピーターからは、前回の宿泊時の情報が大切に引き継がれ、さりげなくサービスに反映されていることに感動の声が。訪れるたびに「帰ってきた」と感じさせてくれる温かなホスピタリティこそが、多くの宿泊者を魅了し続ける理由です。
所在地：栃木県日光市鬼怒川温泉大原1394
交通手段：東武線鬼怒川温泉駅より徒歩3分／今市ICより国道121号で約20分
▼料金
大人1名：7万1500円
※料金は公式Webサイト参考価格
※プラン・部屋により価格は変動します
▼チェックイン・チェックアウト
チェックイン：14:00
チェックアウト：11:00
※プランにより時間が異なる場合があります
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
この記事の執筆者：
All About ニュース お買いもの部
Amazonのセール商品から売れ筋ランキングまで、毎日のお買いものがもっと楽しく、もっとお得になる情報をお届け。編集部員による独自レビューなど、ここでしか手に入らない情報も満載です。
(文:All About ニュース お買いもの部)
※以下の情報は2026年4月28日10時現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。
「鬼怒川金谷ホテル」は洗練された渓谷の別荘埼玉県在住・50歳女性が「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、栃木県の「鬼怒川金谷ホテル」でした。
・宿泊した部屋：グレードアップ和洋室 露天風呂付
●回答者コメント
「館内は古くなってはいるがとてもきれいに掃除されており、部屋に季節の花が飾ってあったり、心遣いを感じる」
ホテルに到着し一歩足を踏み入れると、そこには創業者ジョン・カナヤが想い描いた「渓谷の別荘」のような上質な空間が広がっています。伝統を大切にしながらも快適さを追求した設えに、日本最古のリゾートホテルの系譜を継ぐ細やかな心遣いを感じることができるでしょう。
▼開放感あふれる大浴場とプライベートな露天風呂
●回答者コメント
「大浴場は広く清潔で脱衣所は床暖房で快適。部屋に露天風呂がついている部屋はいつでもお風呂に入れて快適です」
チェックイン後は、広々とした大浴場で鬼怒川の名湯に癒やされるひとときを。露天風呂付客室を選べば、目の前に広がる鬼怒川の渓谷美を独り占めしながら、好きな時に何度でも温泉を楽しむ贅沢が叶います。
▼美食家を魅了する金谷流懐石と至福のスイーツ
●回答者コメント
「食事のクオリティが高い。食後にチョコレートをふるまってもらえたり、朝食の焼き立てパンも絶品です」
夕食は「和敬洋讃」の精神が息づく金谷流懐石を堪能。厳選された旬の食材が並ぶ料理の数々は、クオリティの高さが際立ちます。食事のあとはラウンジへと場所を移し、ワゴンサービスで供されるオリジナルのスイーツと共に優雅な夜の余韻に浸るのもこちらの宿ならではの愉しみ。翌朝には、香り高い焼き立てのパンが並ぶ朝食が、爽やかな一日の始まりを彩ってくれます。
▼再訪するたびに深まる信頼とパーソナルなサービス
●回答者コメント
「季節を変えて何度か泊まりに行きますが、前回に泊まった時の情報が残っておりサービスに織り込まれていたりしてとても嬉しい気持ちになります」
季節を変えて何度でも訪れたくなる理由は、一人ひとりの好みに寄り添ったパーソナルなおもてなしにあります。リピーターからは、前回の宿泊時の情報が大切に引き継がれ、さりげなくサービスに反映されていることに感動の声が。訪れるたびに「帰ってきた」と感じさせてくれる温かなホスピタリティこそが、多くの宿泊者を魅了し続ける理由です。
詳細情報▼アクセス
所在地：栃木県日光市鬼怒川温泉大原1394
交通手段：東武線鬼怒川温泉駅より徒歩3分／今市ICより国道121号で約20分
▼料金
大人1名：7万1500円
※料金は公式Webサイト参考価格
※プラン・部屋により価格は変動します
▼チェックイン・チェックアウト
チェックイン：14:00
チェックアウト：11:00
※プランにより時間が異なる場合があります
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
この記事の執筆者：
All About ニュース お買いもの部
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(文:All About ニュース お買いもの部)