ARで没入する、英雄との共闘！ 緊急指令！ウルトラマルチバース 地球防衛大作戦 in 横浜赤レンガ倉庫

記事ポイント ウルトラマンシリーズ60周年記念、横浜赤レンガ倉庫を舞台に2026年6月5日から都市周遊型ARアクション体験イベント開催歴代ヒーロー5体・怪獣4体が登場する完全書き下ろしオリジナルシナリオ、チケット2,800円（税込）体験キット・ノベルティ付き専用アプリ「STYLY」1本でOK、ARの知識不要でお子様から大人まで参加可能 ウルトラマンシリーズ60周年記念、横浜赤レンガ倉庫を舞台に2026年6月5日から都市周遊型ARアクション体験イベント開催歴代ヒーロー5体・怪獣4体が登場する完全書き下ろしオリジナルシナリオ、チケット2,800円（税込）体験キット・ノベルティ付き専用アプリ「STYLY」1本でOK、ARの知識不要でお子様から大人まで参加可能

横浜の街全体が、ウルトラマンの戦場へと変わる--。

ウルトラマンシリーズ60周年を記念した都市周遊型ARアクション体験「緊急指令！ウルトラマルチバース 地球防衛大作戦 in 横浜赤レンガ倉庫」が、2026年6月5日(金)より約半年間にわたって開幕。

リアルとデジタルが融合する完全書き下ろしオリジナルシナリオで、現実の横浜を舞台に史上最大規模のミッションが展開されます。

ウルトラマルチバース実行委員会「緊急指令！ウルトラマルチバース 地球防衛大作戦 in 横浜赤レンガ倉庫」

開催期間：2026年6月5日(金)〜2026年11月30日(月)開催場所：横浜赤レンガ倉庫 周辺エリア（受付：横浜赤レンガ倉庫2号館 1F Information横）体験時間：約70分（移動時間含む）※会期中は何度でも体験可能チケット料金：2,800円（税込）※体験キット・ノベルティ付きチケット発売：2026年4月27日(月)18:00〜主催：ウルトラマルチバース実行委員会後援：横浜市

参加者は科学特捜隊の新人調査員として、横浜赤レンガ倉庫2号館1Fに設けられた「科学特捜隊 横浜支部」で体験キットを受け取ります。

専用アプリ「STYLY」を起動させると横浜の上空に時空のゆがみが出現し、街は別次元の脅威が潜む危険区域へと一変。

怪獣の痕跡を追いながら各スポットを巡り、ウルトラヒーローをサポートするミッションに挑む約70分の体験。

スマートフォン1台でARの知識がなくてもどなたでも参加可能です。

バトルに挑む歴代ウルトラヒーロー

ウルトラマンウルトラセブンウルトラマンティガウルトラマンゼロウルトラマンオメガ

シリーズ60年の歴史を彩る5体のヒーローが、横浜の港に集結。

特大スケールで繰り広げられるバトルシーンは、長年のファンが唸る胸熱な演出です。

初めてシリーズにふれる方でも、一気に物語の世界観へ引き込まれる構成となっています。

横浜に迫る強敵怪獣

バルタン星人エレキングキングジョーゼットン

宇宙の侵略者・バルタン星人から機械合体怪獣・キングジョーまで、錚々たる4体が横浜の街を脅かします。

怪獣発生の原因を特定しながら各地点の任務をこなす展開は、息つく暇もないスリル。

どんなエンディングが待ち受けているのかは、体験した者だけが知るシークレットです。

ミッションを導くナビゲーター

次の目的地へ誘導するピグモン

空井ヒトミ：科学特捜隊 横浜支部オペレーター。通信越しにチュートリアルやヒントを提供ピグモン：友好珍獣として知られる案内役。ミッションの鍵を握りながら次の目的地へ誘導

科学特捜隊 横浜支部のオペレーター・空井ヒトミは、通信を通じて状況を説明し体験を支える頼れる存在。

そしてミッションの鍵を握るのが、友好珍獣として知られるピグモン。

次の目的地へと参加者を誘導しながら、物語の重要な局面にも深く関わってくる存在。

チケットは2026年4月27日(月)より販売中。

体験キット・ノベルティ付きで2,800円(税込)という設定で、家族や友人を誘って横浜へ向かう絶好の機会。

スマートフォン1台で横浜がウルトラヒーローの戦場へと変わる没入体験、会期中は何度でも再訪可能です。

「緊急指令！ウルトラマルチバース 地球防衛大作戦 in 横浜赤レンガ倉庫」の紹介でした。

よくある質問

Q. チケットはどこで購入できますか？

A. ローソンチケット（ローチケ）公式チケット購入サイトにて購入できます。

2026年4月27日(月)18:00より発売中です。

Q. 体験に必要なものはありますか？

A. スマートフォンへの専用アプリ「STYLY」のインストールが必要です。

対応端末はiPhone 6s以降、Android 8.0以降。

アプリのダウンロードや体験時の通信費は自己負担となります。

Q. 子どもでも体験できますか？

A. 体験可能です。

簡単な操作を覚えれば、お子様でも各ミッションを達成できる設計になっています。

ARの専門知識は一切不要です。

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