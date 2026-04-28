菊池風磨、楽曲を巡って意見をぶつけ合う[Alexandros]の緊迫したやりとりにハラハラ「ドキドキしちゃった」

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[Alexandros]が、4月28日24時24分より放送される、菊池風磨（timelesz）と畑芽育がMCを務める新音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（日本テレビ系）に出演する。

■[Alexandros]はなぜ自分たちだけで楽曲を制作することにこだわるのか？

[Alexandros]は、川上洋平（Vo＆Gu）が中心となり大学在学中に結成。2010年にデビューすると『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』『SUMMER SONIC』『RUSH BALL』など名だたるメジャーフェスからオファーが殺到し、1stアルバムは品切れ店が続出。2018年には自身最大規模となるZOZOマリンスタジアムのライブで3万5,000人を動員。2024年からは、川上とギターの白井眞輝の地元、神奈川県相模原市で主催フェスを開催するなど、躍進を続けている。

彼らの根底にあるのは「妥協を許さない徹底的な曲作り」。作詞・作曲を手掛ける川上を中心に、アレンジ、レコーディングなどすべての工程を細部に至るまで4人の力で作り上げる。

なぜ彼らは自分たちだけで作ることにこだわるのか？ 楽曲制作の裏側を深掘りしていく。

■「あのあとにケンカしてます」

トークの初めにレコーディングの密着映像を観た菊池は、「結構ちゃんと言い合うんですね。ドキドキしちゃった」と、楽曲を巡って意見をぶつけ合う4人の緊迫感にハラハラ。メンバーも「あのあとにケンカしてます」と暴露し、スタジオは笑いに包まれる。

一般的な楽曲制作では、作詞・作曲まではアーティスト自身が行い、アレンジやレコーディングなどは外部のプロデューサーに頼るケースが多い。にもかかわらず、ケンカをしてまで4人での制作にこだわる理由は何なのか？ 菊池が「誰かが入ってくれることで円滑に進むこともあるじゃないですか」と疑問をぶつけると、メンバーからは意外な答えが…。

また、作詞・作曲を担当する川上の初めの着想から、楽曲が完成に至るまで、どのような工程を踏んでいるのか。メンバーそれぞれの職人技が光る、まるで映画のような制作スタイルも明かされ、菊池は「すてきな関係性ですね」「めちゃくちゃかっこいいな」と感激する。

さらに、楽曲の精度を高めるために、2025年に川上が自宅にスタジオを構築。「普通のスタジオを借りてると予算が本当に足りなくなっちゃう。だったら作ろう。これでもう事務所から文句言われないでしょって」。大人数で演奏できるスペースやボーカルブースも完備された本格的なスタジオにみんなで入り浸り、三日三晩、徹夜で曲を作ることも珍しくないという。菊池が「お風呂は？ ご飯とかどうしてるんですか？」と質問すると、メンバーの個性が爆発。川上は気まぐれ？ 白井は町中華に取りつかれてる？ 4人の意外な一面に菊池も大笑い。

■デビュー前のアルバイト生活のほろ苦い思い出話も

自宅にスタジオを設けて徹底的に音楽と向き合う[Alexandros]。彼らを突き動かす原動力はいったい何なのか？ 「未知の場所に向かって行きたい」――4人が思い描くビジョンとは？

さらに、デビュー前のアルバイト生活のほろ苦い思い出や、メンバー全員でライブに行くほどハマっているイチ推しアーティストについてアツく語るなど、トークは大盛り上がりとなる。

注目のスタジオライブは3曲を披露。人気アニメの主題歌にもなっている新曲「Hallelujah」（4月29日配信リリース）の他、劇場アニメ『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』の主題歌となった「閃光」、同じく劇場アニメ『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の挿入歌で、音楽プロデューサー・澤野弘之が作曲した「ENDROLL」を[Alexandros]バージョンにアレンジ。LED空間が作り出すガンダムの世界とともに楽曲を楽しめる。

■番組情報

日本テレビ系『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』

04/28（火）24:24～24:54

MC：菊池風磨（timelesz）、畑芽育

出演アーティスト：[Alexandros]

ナレーション：CRAZY COCO

■関連リンク

[Alexandros] OFFICIAL SITE

https://alexandros.jp/

番組サイト

https://www.ntv.co.jp/tokyo-midnight-music/