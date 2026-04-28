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この記事は2024年3月28日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

収納の拡張性と洗練されたシャープなデザイン、高いセキュリティを誇るマグネットボタンなど。

大好評を博したスリングバッグ「SEKKEI MX-sling」から新色ダークグレーが再販中です。

生地にはデニム調ポリエステルを採用し、上質さとカジュアル感を両立させたこのスリングバッグについて、サクッとおさらいしていきましょう。

「SEKKEI」とは？

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「SEKKEI」というブランド名は、海を越えて集まった多国籍の開発チームが共通のキーワードとした日本語「設計」から来ているもの。

「SEKKEI MX-sling」は、同シリーズ3代目となる成熟と洗練のプロダクトです。

エッジが立ったデザインにカジュアルなダークグレー色

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「背負ったミドル世代の背中が10歳若く見える」をコンセプトに、「M-sling」のサイズ感と斬新なデザインが好評を博した「S-sling」のデザイン性を踏襲し、文句なしの大人気となった「SEKKEI MX-sling」。今回、新色のダークグレーが数量限定で再販中です。

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もちろん、13インチノートPCや一眼カメラなど、サイズ的に少々かさばるアイテムを包み込むサイズ感を備えながら、容量可変式という特長はそのまま。

よりファッショナブルに生まれ変わった、要注目のアイテムとなっています。

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非対称の造形に特長がある「SEKKEI MX-sling」ですが、左右どちらの肩に掛けても違和感はなく、使い方に制約が生じることもありません。

中年体型が気になっている人でも、バッグのシャープさが引き締め効果をもたらしてくれるでしょう。

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実用性に優れた仕様

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「SEKKEI MX-sling」の底には、調整可能なストラップを装備。中身に応じてマチ幅が可変します。バックル部分を引き起こせば緩み、余っているストラップを引っ張れば締まるので、調整はカンタン。

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バックルの付け根がフック式になっているので、カメラ三脚などを固定しておきたいときに、ループを外してセットすることも可能です。

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フォールドトップのFidlock社製スライド式マグネットボタンは、防犯にも効果的。

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ストラップのマグネットロック式バックルも、使いやすさに定評がある仕組みになっています。

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また、耐摩耗性と撥水性に優れたデニム調ポリエステル生地には、YKK社製高品質ファスナーを組み合わせ。

末長く相棒として活躍できる、使い勝手に優れた仕様に仕上げられています。

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「SEKKEI MX-sling」は、洗練されたデザインとスマートな機能性を備えたスリングバッグ。気になる人は、お早めのチェックをお忘れなく！

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Source: CoSTORY