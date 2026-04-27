在宅医療を始める「ベストな時期」はいつ？ 相談先や費用の目安【医師解説】

一般的に認知されている「在宅医療」は、通院が難しい方に医師が自宅で医療を提供してくれるサービスです。今回は在宅医療をどんなタイミングで始めるのが良いのかなどについて、内田先生（医療法人社団貞栄会 静岡ホームクリニック）に解説してもらいました。

監修医師：

内田 貞輔（医療法人社団貞栄会）

2015年、32歳の若さで静岡市に静岡ホームクリニックを開院。翌年、医療法人社団貞栄会を設立し理事長に就任後、東京・千葉・名古屋・横浜にもクリニックを開設。著書に、『家族のための在宅医療読本』など。医学博士。日本在宅医療連合学会評議員・在宅専門医・指導医、日本プライマリ・ケア連合学会認定医・指導医、日本リウマチ学会リウマチ専門医・指導医、日本アレルギー学会アレルギー専門医、日本内科学会総合内科専門医、日本緩和医療学会緩和医療認定医、日本抗加齢医学会専門医、難病指定医師、肢体不自由指定医師。

編集部

在宅医療を始めるにはどうしたら良いでしょうか？

内田先生

在宅医療を始めるタイミングはいくつかあります。たとえば、外来通院を続けていたものの、体力や環境の変化で通院が難しくなったと感じたら、お近くの在宅医療に対応しているクリニックなどに直接問い合わせてみても良いと思います。もし在宅医療を行っている医療機関がわからない場合は、まずは主治医に相談してみると良いでしょう。また、介護認定を受けている方であれば、ケアマネジャーに相談すれば適切な医療機関を紹介してもらえます。

編集部

ほかにはどんなケースがあるのですか？

内田先生

病気やけがで入院している際に、退院後の生活をどうするか決めるタイミングが訪れることがあります。「転院するか、自宅で過ごすか」と選択を迫られたとき、自宅での療養を選び、在宅医療を導入するケースも少なくありません。このような場合には、病院の主治医やケースワーカーに相談し、在宅医療を行える医療機関を紹介してもらうのが一般的です。また、病院で治療を続けていた方が「自宅で家族と最期を過ごしたい」と希望される場合にも、同じように在宅医療を検討することができます。

編集部

費用も気になります。

内田先生

費用は、24時間対応できる体制を維持しているため、通常の外来より若干高くなってしまいます。とはいっても、保険が適用されるため、大幅に高額になるわけではないと思います。具体的な金額を事前に確認するのがお勧めです。

編集部

最後に、メディカルドック読者へのメッセージをお願いします。

内田先生

繰り返しになりますが、在宅医療は「認知症があって一人で通院できない」「医師や薬剤師の指示が覚えられない」といった方も対象になりますので、疾患名などにこだわらず、早めに相談いただけたらと思います。また、これから訪問診療をする医師が増えてくると、患者さん側も医師を選べる時代になっていくと感じます。専門科や経験などに加え、自分に合っているか、信頼関係が築けるか、などを大切にして医師を選びましょう。

※この記事はメディカルドックにて＜在宅医療ではどんな病気でも診てもらえるの？ 診察できる内容･医師の専門科目とは？＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。