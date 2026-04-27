『映画ちいかわ』キャラ総登場のメインビジュアル解禁 セイレーン＆島二郎の姿も
イラストレーター・ナガノによる人気コンテンツを原作とした映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』（7月24日公開）より、キャラクター総登場となるメインビジュアルが解禁された。今作で初登場となるセイレーン、島二郎の姿も描かれている。
【動画】本編映像初解禁！壮大な旅のはじまり…『映画ちいかわ』特報映像
今回解禁されたビジュアルには、なにやら赤いうろこのようなものを手にしているちいかわ、さすまたを構えてキリっとした表情を見せるハチワレ、島で渡される武器“びんよよ”を手にしたうさぎに加え、マイペースに波遊びをしているモモンガ・古本屋・くりまんじゅう・シーサー、後ろ姿もたくましいラッコの姿が。
さらには今作の重要キャラクターであるセイレーンと人魚たち、味自慢エプロンが目を引く島二郎、手をつないでいる島民、ヒトハとフタバも大集合している。
X（旧Twitter）発の漫画として2020年に連載がスタートし、幅広い世代から支持を集める「ちいかわ」の初の劇場公開作品となる本作で描かれるのは、シリーズ屈指の人気エピソードとして知られる“セイレーン編”。「特別な島へご招待」というチラシをきっかけに島へ向かったちいかわたちが、不思議な出来事に巻き込まれていく冒険が描かれる。
すでに公開されている特報映像では、美しい海や島の風景とともに、オーケストラアレンジされた楽曲「ひとりごつ」が話題に。今回のメインビジュアル解禁により、作品への期待はさらに高まりそうだ。
【動画】本編映像初解禁！壮大な旅のはじまり…『映画ちいかわ』特報映像
今回解禁されたビジュアルには、なにやら赤いうろこのようなものを手にしているちいかわ、さすまたを構えてキリっとした表情を見せるハチワレ、島で渡される武器“びんよよ”を手にしたうさぎに加え、マイペースに波遊びをしているモモンガ・古本屋・くりまんじゅう・シーサー、後ろ姿もたくましいラッコの姿が。
X（旧Twitter）発の漫画として2020年に連載がスタートし、幅広い世代から支持を集める「ちいかわ」の初の劇場公開作品となる本作で描かれるのは、シリーズ屈指の人気エピソードとして知られる“セイレーン編”。「特別な島へご招待」というチラシをきっかけに島へ向かったちいかわたちが、不思議な出来事に巻き込まれていく冒険が描かれる。
すでに公開されている特報映像では、美しい海や島の風景とともに、オーケストラアレンジされた楽曲「ひとりごつ」が話題に。今回のメインビジュアル解禁により、作品への期待はさらに高まりそうだ。
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